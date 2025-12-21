Autoridades emiten alera roja por incendio forestal en Zapallar con más de 100 hectáreas afectadas

Durante la jornada de este domingo se registró un incendio forestal en las comunas de Zapallar y La Ligua, en la región de Valparaíso, el cual ya ha afectado a más de 100 hectáreas, según informó la Corporación Nacional Forestal.

Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector La Foresta en la comuna de Zapallar por el avance del siniestro, por lo que se activó la mensajería SAE para el desarrollo de la evacuación preventiva de la población.

De acuerdo a la última actualización de Senapred, “el incendio está siendo combatido por siete aeronaves de Conaf, en conjunto con 12 brigadas de la misma corporación, siendo apoyadas por cuerpos de Bomberos de seis comunas de la región”.

La emergencia está siendo combatida por nueve brigadas, tres aviones cisterna, tres helicópteros y aeronaves de coordinación y observación. También participa personal de Bomberos en el lugar y producto de este proceso han evacuado 100 personas.

El fuego habría iniciado en una estructura ubicada en una propiedad particular y debido a las condiciones meteorológicas, se habría propagado hacia el cerro.

En conversación con el canal 24 Horeas, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, pidió evacuar de manera ordenada y acatar el llamado de las autoridades. Asimismo, indicó que en caso de reportar alguna situación compleja se debe llamar al número de seguridad municipal 1408.

“Este incendio surge producto de un tema eléctrico en una vivienda en La Foresta y ahora en estos instantes se está quemando parte del cerro en La Foresta y distintos sectores de Catapilco debido al viento que está corriendo”, señaló.

En ese sentido, Alessandri agregó que “en estos momentos las condiciones meteorológicas favorecen al incendio, porque hace calor, hay bastante viento, y eso ayuda a que esto agarre velocidad de la manera más rápida”.