Biministro García por nueva metodología de encuesta Casen: “Va a aumentar la pobreza”

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se refirió este domingo a la toma de razón por parte de Contraloría sobre el acuerdo entre SQM y Codelco, lo que calificó como “una gran noticia” que le permitirá “a Chile explotar de inmediato las riquezas del litio que tiene. Algo que ha hecho históricamente, pero que va a tener un salto en la producción muy significativa y el grueso de los recursos van a llegar al Estado, y por lo tanto a los chilenos y chilenas”.

Hecho que -según indica- “va a permitir que el país capte el 85% de las rentas desde el año 2031 en adelante. Ahora subió al 70%”.

Consultado por las críticas desde la oposición respecto a la opacidad del proceso, la autoridad señaló que “en Chile nunca hubo una compra de una empresa o una participación en una empresa más supervisada que esta. Esta transacción tuvo más de 20 supervisiones nacionales e internacionales, por lo tanto de opacidad, nada. Todo ha sido absolutamente transparente. Es muy difícil alegar opacidad en esta transacción”.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, García también se refirió a la posibilidad de que el índice de pobreza aumente a propósito de la próxima entrega de resultados de la encuesta Casen en enero de 2026, proyección que se realizará en base a la nueva metodología que tendrá el estudio.



“Sin lugar a dudas, va a aumentar la pobreza por lo que tú señalas. La metodología es mucho más exigente, más acorde con la realidad actual y vamos a notar una pobreza mayor que la que estábamos midiendo antes con una metodología que permitía medir menos. Hemos ido haciendo cada vez más exigente la medición de la pobreza”, dijo.

Respecto al escenario económico que va a enfrentar el gobierno de José Antonio Kast, el biministro señaló que la administración del Presidente Gabriel Boric “va a entregar un gobierno mucho mejor dotado de capacidades de crecer que lo que heredó este gobierno”.

“Estos dos últimos años, Chile ha crecido más que su crecimiento potencial y además de haber crecido más, está elevando la tasa de crecimiento potencial como lo dijo la presidenta del Banco Central. El escenario económico hoy todavía no es lo que quisiéramos, pero sin lugar a dudas la capacidad de crecimiento de hoy son muy distintas a como se inició este gobierno. Este gobierno tuvo que asumir con todas las dificultades que hubo, estabilizar la economía y poner el acelerador para que empiece a crecer y todo eso ha ocurrido”, afirmó.