PDI inicia investigación por femicidio y posterior suicidio en Santiago centro

Este sábado fueron hallados dos cuerpos de una pareja fallecida en un departamento ubicado en calle San Pablo, Santiago Centro. De acuerdo a información policial, las víctimas son de nacionalidad venezolana y el hallazgo fue realizado por parte del hijo de uno de los afectados.

La comisario Margarita Parra, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, informó que “la víctima mujer mantenía múltiples heridas cortopunzantes a nivel del tórax y abdomen y el hombre mantenía una lesión cortante a nivel cervical”. Agregó que “se pudo establecer que esto habría sido un femicidio y posterior suicidio del hombre, con situación migratoria irregular”.

Por su parte, el fiscal Manuel Zúñiga, de la Fiscalía Centro Norte, declaró que “el hijo de uno de los fallecidos concurre al departamento, llama y no le es abierta la puerta, razón por la cual pide ayuda, logra ingresar y ve a su padre y madrastra, pareja del padre, fallecidos en el interior de una pieza”.

En esta línea, dijo que los halló “acostados, manteniendo su padre el cuchillo en una de sus manos y la mujer con señales de heridas cortopunzantes en su pecho y abdomen. El hombre tenía señales de herida cortopunzante en su cuello”.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras que las autoridades han manifestado que no se descarta ninguna hipótesis, aunque la principal línea de investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio.