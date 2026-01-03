Trump amenaza a Delcy Rodríguez: No desplegarán tropas en Venezuela si “hace lo que queremos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con el New York Post que no desplegará tropas en suelo venezolano ni realizará nuevos ataques “si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos”, refiriéndose a que Rodríguez debe ejecutar las acciones indicadas por Washington para el proceso de transición.

Esto último, luego que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien actualmente está a cargo del Gobierno, anunció este sábado el envío al Tribunal Supremo de Justicia del decreto de estado de conmoción exterior, para que la corte evalúe su constitucionalidad y permita su entrada en vigor de manera inmediata.

En una alocución transmitida por todas las radios y televisiones del país, Rodríguez —cuyo paradero fue confirmado en Venezuela por el canal TeleSUR, desmintiendo versiones que la ubicaban en Rusia— insistió en que Nicolás Maduro sigue siendo “el único presidente” de la nación y exigió “la inmediata liberación” del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

Trump advirtió, sin embargo, que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para lanzar una segunda oleada de ataques “mucho mayor que la primera”, en la que se capturó a Maduro y Flores.

El mandatario estadounidense también descartó una intervención militar en Cuba, afirmando que el régimen de la isla “va a caer por sí solo” debido a su dependencia económica de Venezuela, que ya no puede sostenerlo. “Cuba está en una situación muy mala”, finalizó.