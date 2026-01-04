Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela por orden del Tribunal Supremo

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada del país, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara la ejecución inmediata de la investidura, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.

La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, leyó el fallo en una transmisión obligatoria por radio y televisión, donde se exigió notificar de forma inmediata a Rodríguez, al Consejo de Defensa, al alto mando militar y al Parlamento, aunque no se precisó el plazo para una eventual ceremonia de juramentación.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio.

Rodríguez, cabe consignar, ya había activado este sábado el Consejo de Defensa de la Nación, que preside, y envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para su validación constitucional, instancia que otorga facultades para la movilización total de la Fuerza Armada, el control militar inmediato de infraestructuras públicas y de la industria petrolera.

“Excepcional y atípica”

El TSJ justificó la medida por la situación “excepcional, atípica y de fuerza mayor” generada tras el “secuestro” de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante ataques a Caracas y otras zonas del país, y su posterior traslado a territorio norteamericano. El fallo aclaró que no resuelve de fondo si la ausencia presidencial es temporal o absoluta, ni sustituye competencias de otros poderes para futuras calificaciones.

Expertos consultados por EFE, recordaron que el artículo 234 de la Constitución de 1999 establece que el vicepresidente ejecutivo suple las faltas temporales o absolutas del presidente por hasta 90 días, prorrogables por igual período por decisión del Parlamento, dominado por el chavismo y que este lunes 5 de enero instalará su nuevo período legislativo 2026-2031.

Los analistas señalaron que ninguno de los escenarios constitucionales previstos se ajusta exactamente a la situación actual, especialmente considerando la legitimidad cuestionada del Gobierno tras las elecciones presidenciales de 2024.