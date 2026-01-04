Liberación de Maduro y salida negociada: China expone condiciones para afrontar crisis en Venezuela

El Ministerio de Exteriores de China instó este domingo a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a liberarlos de inmediato y a resolver la crisis venezolana mediante “diálogo y negociación”.

Esto se suma a la declaración realizada ayer, condenando enérgicamente “el flagrante uso de la fuerza” y los “actos hegemónicos” de Estados Unidos que “violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y seguridad en la región de América Latina y el Caribe”.

En el comunicado oficial emitido hoy, Pekín expresó su “grave preocupación” por la captura forzosa del mandatario venezolano y su traslado fuera del país, calificando las acciones estadounidenses como una violación clara del derecho internacional, las normas básicas de las relaciones internacionales y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, subraya que las medidas atentan contra la soberanía de Venezuela.

Liberación inmediata

En este contexto, China conmina a Washington a “garantizar la seguridad personal” de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Además, solicita “liberarlos de inmediato”, evitar “socavar al gobierno venezolano” y resolver el conflicto “mediante el diálogo y la negociación”.

La reacción china se produce después de que Maduro pasara su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, tras ser capturado en Caracas en una operación anunciada por el presidente Donald Trump que se desarrolló durante la madrugada de este sábado.

La postura de China refleja la estrecha alianza diplomática y económica que ha establecido con Venezuela —fortalecida durante los mandatos de Xi Jinping y Maduro—, y que ha sostenido consistentemente en foros internacionales, apelando a los principios de soberanía estatal y no injerencia.

En las últimas horas, cabe consignar, Pekín estableció un aviso consular recomendando a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela debido al deterioro de la seguridad, sin pronunciarse entonces sobre aspectos políticos de la intervención estadounidense.