Beijing envía mensaje a Washington: EEUU “se ha convertido en una de las amenazas más graves”

China está “profundamente consternada” y condena “enérgicamente el flagrante uso de la fuerza” por parte de Estados Unidos contra Venezuela, “un Estado soberano y la acción contra su presidente” Nicolás Maduro, dijo hoy sábado un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Se informó que Estados Unidos lanzó ataques militares contra Venezuela y Donald Trump publicó en Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, fueron capturados y “sacados del país”.

“Esos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe”, afirmó el portavoz, y agregó que China se opone firmemente a ello.

“Instamos a Estados Unidos a que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”, afirmó el portavoz.

El comentario de Xinhua

La agencia estatal de noticias, Xinhua, agregó un comentario: “La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la acción contra su presidente, Nicolás Maduro, anunciadas por la administración estadounidense, deja al descubierto una vez más la dependencia de Washington de la fuerza unilateral para conseguir resultados más allá de sus fronteras. Esta agresión también desvirtúa décadas de retórica estadounidense que posiciona al país como el guardián de las normas internacionales. Al eludir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Washington ha actuado una vez más en directa oposición a los principios del derecho internacional”.

“Con sus propias y reiteradas acciones, Washington se ha convertido en una de las amenazas más graves para el orden internacional que dice defender. Para el resto del mundo, alzar la voz inequívocamente en defensa de la soberanía y el multilateralismo ya no es opcional. Es esencial evitar el retorno a un mundo donde el poder, y no la ley, decide el destino de las naciones”, agregan.