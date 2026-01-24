Presidente Boric sube el tono en medio de tensiones de partidos oficialistas: “Pónganse a la altura”

El Presidente Gabriel Boric emplazó a los partidos oficialistas a “ponerse a la altura de las circunstancias”, en el marco de las tensiones internas entre las colectividades del llamado Socialismo Democrático y el bloque Frente Amplio-Partido Comunista.

El llamado del mandatario fue realizado durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, con motivo de las ayudas tempranas destinadas a las personas afectadas por los incendios de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Al ser consultado por la reunión del Socialismo Democrático -en la cual excluyeron al FA y PC- y los cuestionamientos respecto al rol del Gobierno frente al quiebre en el sector, Boric sostuvo que las prioridades del Ejecutivo están centradas en la atención de la emergencia.

Cabe recordar que la tensión entre los partidos oficialistas se generó luego de la absolución del excarabinero Claudio Crespo, acusado de cegar a Gustavo Gatica durante el estallido social. El fallo reactivó críticas desde el PC y el FA hacia parlamentarios del Partido Socialista por su respaldo a la ley Naín-Retamal.

En ese contexto, el mandatario emplazó a las fuerzas oficialistas a dejar de lado las disputas públicas y enfocarse en las urgencias ciudadanas.

“Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación. La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día esas cosas terminan alejando a la gente de la política”, señaló.

Asimismo agregó “nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”.