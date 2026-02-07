Autoridades piden “responsabilidad ciudadana” ante altas temperaturas durante este sábado

Las autoridades pidieron “responsabilidad ciudadana” ante altas temperaturas durante este sábado, informó este sábado radio Biobio.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, lideraron una reunión que se realizó en la central del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de definir cursos de acción frente a los significativos eventos meteorológicos previstos para los próximos días.

Desde el Gobierno explicaron que la coordinación busca anticiparse a escenarios de posibles incendios forestales en la zona centro y centro-sur del país, en un contexto marcado por altas temperaturas que alcanzarían su punto más alto este sábado, con máximas de hasta 36 grados en sectores del norte de la región Metropolitana.

Recomendaciones

En esa línea, la directora nacional del organismo entregó recomendaciones para enfrentar el calor extremo, llamando a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y resguardar especialmente a niños, personas mayores y mujeres embarazadas.

“Las recomendaciones son las que hacemos habitualmente: idealmente no exponerse mantenerse hidratados, preocuparse de los grupos mas vulnerables frente al calor como son niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas”, indicó Cebrián.

Tormentas eléctricas en el norte

A este escenario se suma una alerta por tormentas eléctricas en el extremo norte del país, entre las regiones de Arica y Antofagasta, además de un aviso por precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo en sectores cordilleranos, lo que podría generar riesgos asociados a crecidas repentinas.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana frente a conductas de riesgo que podrían provocar incendios forestales tan graves como los ocurridos anteriormente en las regiones de Ñuble y Biobío.

“Es súper importante insistir en no tener conductas de riesgo que particularmente puedan generar en las zonas centro y sur incendios forestales devastadores como los que hemos tenido durante esta temporada”, recalcó.

Finalmente, Senapred informó que la situación será monitoreada de manera permanente, con evaluaciones cada seis horas, y reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales.