Chile asume la presidencia de negociación global contra la contaminación por plásticos

Chile asumió este sábado la presidencia del proceso de negociación del acuerdo internacional sobre contaminación por plásticos, el acuerdo global más importante en la materia y que será liderado por el director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería chilena, Julio Cordano, informaron los ministerios chilenos de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores.

“Esto refleja el compromiso de Chile con los actuales desafíos que afectan directamente el bienestar de las personas. Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, destacó Cordano, historiador, diplomático y experto en asuntos medioambientales, en un comunicado de Cancillería.

La votación la realizó, en Suiza, el Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés), encargado de discutir los elementos que deberá contener este nuevo instrumento, surgido tras la aprobación, en 2022, en Naciones Unidas de la resolución que mandata el inicio de negociaciones multilaterales para un acuerdo internacional vinculante que permita avanzar en medidas concretas de los países para enfrentar este problema mundial.

“En Chile sufrimos la contaminación por plásticos, particularmente en el medio marino, y sabemos que no respeta fronteras”, señaló en la nota el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien asistió al encuentro en Suiza.

“No bastan los esfuerzos individuales de las naciones, debemos seguir avanzando en este camino colaborativamente”, añadió Proaño, quien apuntó a alcanzar un acuerdo “ambicioso, implementable, progresivo y realista”, a través del liderazgo chileno, para enfrentar “este problema global con mecanismos de financiamiento que sean suficientes y oportunos”.

El mundo produce, según Naciones Unidas, 430 millones de toneladas de plástico al año, muchos de ellos tienen un ciclo breve de tiempo y generan consecuencias negativas para los ecosistemas. Se estima que al 2060 la contaminación de este tipo se triplicará si no se toman medidas eficientes.

Chile “ha tenido un rol activo” en esta materia, según el Gobierno chileno, y ha destacado la necesidad de “un trabajo liderado por los Estados, pero en conjunto con el sector privado y la sociedad civil”.

Se espera que el futuro instrumento tenga en cuenta todo el ciclo de vida de los plásticos, así como las obligaciones y medidas para prevenir, reducir, reutilizar, reciclar y finalmente eliminar residuos, promoviendo una economía circular para evitar que este tipo de material acabe en el medioambiente.