Más de 219 funcionarios en el Congreso perciben sueldos mayores a la dieta de diputados y senadores

Más de 219 funcionarios en el Congreso Nacional perciben sueldos mayores a la dieta de los 205 diputados y senadores de la República, informó este domingo El Mercurio.

En el Senado por ejemplo, el sueldo más alto lo tiene Julio Cámara, abogado secretario jefe de comisiones, que percibe mensualmente poco más de $17 millones de pesos, seguido por Ximena Belmar, abogada secretaria de comisiones, con $16.014.226.

En la Cámara Baja, el secretario general Miguel Landeros percibe un sueldo de $19.454.212, mientras que el prosecretario Luis Roja gana $17.912.351.

En tanto, en la Biblioteca del Congreso Nacional, Guido Williams, jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria, recibe un sueldo de $12.879.344; y Alejandro Turis, jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales gana mensualmente $12.832.369 pesos.

Los empleados del Legislativo que cobran altos sueldos tienen profesiones diversas. Una de las que más se repite en el grupo es la de abogados. Pero entre los funcionarios también hay ingenieros, un filósofo, pedagogos, un comunicador, entre otros.

Actualmente, la dieta de senadores y diputados llega a los $7,3 millones. Por lo mismo, varios de ellos se han encargado de subrayar que sus retribuciones son muy inferiores a las de algunos funcionarios del Congreso.