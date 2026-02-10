Gremio de gendarmes responsabiliza al Gobierno por hacinamiento que dificulta control en cárceles

El presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH), Pablo Jaque, responsabilizó al Gobierno de la actual crisis de hacinamiento en las cárceles del país, afirmando que la sobrepoblación penal impide a los funcionarios ejercer apropiadamente el control y segregación de internos. Además, el dirigente criticó el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2030 por considerarlo insuficiente en un contexto marcado por hechos violentos en recintos penitenciarios.

En entrevista con radio Cooperativa, el presidente del gremio se refirió al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 2022-2030, que contempla contar con un total de 28 mil 850 plazas, como una medida insuficiente para enfrentar la realidad actual. “Yo creo que lo que dice el Gobierno es una burla para Gendarmería y para el país en general“, sostuvo.

“Lo que ha hecho este Gobierno, el Presidente Boric, sobre todo en la gestión del ministro Jaime Gajardo, es dejar las cárceles de este país completamente hacinadas, sin poder ejercer la labor como corresponde”, dijo Jaque. “Lo que se requiere aquí es una fuerte inversión en materia de infraestructura, el mejoramiento de las condiciones de los funcionarios, el aumento de la tecnología y de nuestro personal”, complementó.

Jaque señaló que la población penal ha crecido de manera exponencial en los últimos años, Actualmente, el sistema alberga cerca de 65 mil personas privadas de libertad, superando en unos 25 mil reos la capacidad existente, lo que impide una correcta segregación de los internos.

El presidente de AGECH, dijo que “Hoy día es muy complejo tener el control total de la población penal, donde hay que gestionar espacio donde no lo hay para seguir cumpliendo con nuestra labor. Y esa labor la seguimos efectuando con la misma cantidad de funcionarios, ya que desde el año 2010 la planta de Gendarmería no ha aumentado en absolutamente nada“.

La crítica se intensifica tras los episodios de violencia contra funcionarios en distintos recintos de las últimas semanas, como el encierro y agresión de gendarmes en la cárcel de Vallenar durante el fin de semana pasado. “En trato directo, en algunas unidades penales trabajan dos funcionarios para 300 o 400 internos”, afirmó Jaque, y calificó estos hechos como consecuencia de una falla estructural del sistema y no meros incidentes aislados.

La situación de hacinamiento ha estado vinculada además a un reciente aumento de hechos violentos en los penales: sólo en los primeros 41 días de 2026 se registraron siete homicidios en distintos centros penitenciarios, cifra equivalente al 25% de los crímenes de este tipo cometidos en todo 2025, según informes de autoridades.