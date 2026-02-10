Funcionario de Gendarmería fallece luego de autoinflingirse un disparo

Un funcionario de Gendarmería de Chile falleció la mañana de este martes en la región de Tarapacá, luego de resultar gravemente herido por un disparo autoinfligido al interior de una dependencia institucional en la ciudad de Iquique.

El hecho ocurrió en la sala de armas de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), unidad especializada a la que pertenecía el funcionario. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el disparo se produjo mientras el gendarme se encontraba junto a otro funcionario.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Personal del SAMU llegó hasta el lugar y realizó maniobras de reanimación, tras lo cual el funcionario fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Iquique, donde permaneció internado debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos médicos, el gendarme falleció minutos después de su ingreso al recinto asistencial, confirmándose su deceso durante la mañana.

Desde la institución penal se informó que se inició un proceso investigativo para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, incluyendo si el disparo fue accidental o intencional, así como el contexto en que se desarrolló el procedimiento al interior de la unidad.

Hasta ahora, no se ha entregado información oficial sobre la identidad del funcionario fallecido, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y se da apoyo a sus familiares y compañeros de servicio.