Sernageomin da ultimátum a Codelco por irregularidades en reportes técnicos de El Teniente

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció acciones de oficio contra Codelco tras conocerse graves irregularidades en la entrega de información técnica relacionada con el estallido de roca registrado el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente. El organismo fiscalizador exige la entrega inmediata de documentos clave y la adopción urgente de medidas extraordinarias de seguridad, bajo apercibimiento de sanciones.

La medida surge luego de que el directorio de la estatal cuprífera informara públicamente sobre “inconsistencias y ocultamientos” detectados en una auditoría interna y en un informe de consultoría internacional. Estos hallazgos, que motivaron la remoción de tres altos ejecutivos de la División El Teniente, se enmarcan en la revisión profunda impulsada tras la tragedia, cuando un derrumbe en el sector Andesita dejó seis trabajadores fallecidos y varios heridos.

Entre los antecedentes solicitados de forma inmediata figuran el Informe de Consultoría Internacional (encargado tras el accidente de 2025) y los resultados completos de la Auditoría Interna iniciada en enero de 2026, que identificó desviaciones graves en la forma de reportar datos técnicos a la autoridad sectorial.

Sernageomin instruyó además a Codelco la implementación inmediata de medidas extraordinarias para proteger la vida e integridad de los trabajadores y garantizar la estabilidad de las instalaciones subterráneas. La compañía debe detallar las acciones adoptadas en un plazo máximo de 12 horas desde la notificación oficial, y actualizar el reporte cada cinco días subsiguientes.

Adicionalmente, el organismo requiere un informe técnico específico que detalle las inconsistencias, ocultamientos o alteraciones detectadas, especificando qué datos fueron omitidos o modificados y cómo estas eventuales irregularidades afectan el modelo de riesgo actual de la faena, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera.

“La transparencia y veracidad en la información entregada por las empresas mineras es fundamental para el ejercicio efectivo de nuestra labor fiscalizadora”, enfatizó Sernageomin en su comunicado público, subrayando que cualquier incumplimiento podría derivar en acciones legales adicionales.