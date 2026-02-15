Alerta Roja en Vichuquén: Incendio afecta 200 hectáreas y deja un brigadista lesionado

La comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, se encuentra bajo Alerta Roja por el avance del incendio forestal denominado Alto Llico, que ya ha consumido más de 200 hectáreas y amenaza directamente sectores poblados, según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitido a las 06:45 horas de este domingo.

El siniestro se inició la tarde del sábado y se desarrolla en proximidad a zonas habitadas, lo que motivó la activación inmediata de la máxima alerta. Hasta el momento, tres viviendas han resultado afectadas por las llamas —todas en evaluación por parte de equipos técnicos— y se registra una persona lesionada: un brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quien fue evacuado de urgencia vía aérea hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Senapred detalló que el fuego avanza con intensidad favorecido por las condiciones meteorológicas adversas —vientos moderados a fuertes y baja humedad relativa—, lo que complica las labores de contención. Brigadas terrestres de Conaf, Bomberos de varias comunas cercanas y recursos aéreos trabajan en el lugar para establecer líneas de control y evitar la propagación hacia más viviendas y sectores rurales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones, no acercarse a la zona del incendio y seguir las indicaciones de evacuación si fueran emitidas por Carabineros o personal de emergencia. Hasta ahora no se ha ordenado evacuación masiva, pero se mantiene monitoreo permanente ante el riesgo de expansión hacia sectores residenciales.

El incendio se suma a la serie de siniestros forestales que han afectado la zona centro-sur del país durante las últimas semanas, en un verano marcado por altas temperaturas y sequía prolongada. Senapred y la Intendencia del Maule coordinan el despliegue de recursos adicionales para reforzar el combate durante las próximas horas.