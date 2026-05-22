OMS eleva el riesgo de ébola en RDC a “muy alto”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este viernes el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC) de “alto” a “muy alto”, el máximo.

La enfermedad “se propaga rápidamente” en el país africano, declaró el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa. “Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial”, agregó.

La epidemia se propagó en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.

Ante esta situación, la respuesta de salud es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

Alarma por expansión del virus: ausencia de vacuna y tratamiento

Hasta ahora “se han confirmado 82 casos, incluidos siete decesos” en República Democrática del Congo, indicó Tedros. También precisó que hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

La situación en Uganda es por el momento “estable, con dos casos confirmados y un deceso notificado”, precisó.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.

A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y al detectar los casos rápidamente.