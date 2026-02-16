X sufre una caída global: usuarios reportan fallos en versión móvil y web

De acuerdo con la plataforma Downdetector, las primeras incidencias comenzaron alrededor de las 7:05 de la mañana, alcanzando un peak de notificaciones cerca de las 7:20. Sin embargo, usuarios en otras zonas horarias también reportaron problemas pasadas las 10:30 horas, lo que evidenció un impacto global.

Las fallas se presentan tanto en la versión web como en la aplicación móvil. Entre los principales errores mencionados se encuentran la imposibilidad de cargar el feed de inicio, problemas para refrescar publicaciones, dificultades al realizar búsquedas y fallos generales de rendimiento. En varios casos, los contenidos simplemente no aparecen o la plataforma tarda varios minutos en responder.

Según los datos recopilados por Downdetector, un 47% de los reportes corresponde a problemas en la aplicación móvil, un 45% al funcionamiento del feed y un 8% a fallos en los comentarios.

Además, usuarios señalaron inconvenientes con Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI e integrado en la plataforma, el cual tampoco estaría respondiendo con normalidad durante la interrupción.

Esta sería la tercera caída relevante que experimenta la red social en lo que va del año, tras incidentes registrados el 13 y el 23 de enero. Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas de la interrupción del servicio.

La situación ha sido reportada en Latinoamérica, Estados Unidos y España, lo que confirma que se trata de una falla generalizada y no de un problema localizado.