Hoteles todo incluido: cuándo elegirlos y cuándo no

Los hoteles todo incluido viven un nuevo auge entre los viajeros chilenos, especialmente en destinos de playa, impulsados por la búsqueda de desconexión real y experiencias sin fricción.

Entre los destinos con mayor demanda y mejor desarrollo de este formato destacan Punta Cana, la Riviera Maya, Jamaica y, a menor distancia, opciones en Brasil como Florianópolis y Porto de Galinhas, ideales para familias y parejas que buscan playa sin viajes largos.

De acuerdo con datos de Cocha, hoy el 95% de las reservas hoteleras en destinos de playa del Caribe corresponde a formato All Inclusive, superando ampliamente a los hoteles con desayuno o media pensión. “El fenómeno se explica por una ecuación simple: comodidad, seguridad y control del gasto desde antes de viajar. Sin embargo, no es una fórmula universal, aunque muchas veces es la alternativa más conveniente”, comenta Daiana Mediña, Head de Branding & PR de la agencia.

Cuándo sí conviene elegir un hotel todo incluido:

Viajes en familia: En especial con niños y niñas, el formato All Inclusive resuelve la logística completa: comidas a toda hora, snacks, piscinas, actividades recreativas, animación y clubes infantiles. Además, permite viajar con un presupuesto cerrado, evitando gastos imprevistos en destino.

Vacaciones de playa y resort: Cuando el foco del viaje es descansar y permanecer mayoritariamente en el hotel, el All Inclusive funciona mejor. Destinos como Punta Cana, Riviera Maya o Jamaica cuentan con infraestructura diseñada específicamente para este tipo de experiencia, integrando gastronomía, espectáculos, spa y actividades acuáticas.

Viajes de celebración: Lunas de miel, aniversarios o cumpleaños encuentran en los resorts All Inclusive un entorno cómodo y relajado. Muchos hoteles suman beneficios especiales como cenas privadas, decoración temática o mejoras de habitación.

Adultos mayores y grupos grandes: La accesibilidad, los espacios comunes y la posibilidad de compartir sin traslados constantes hacen de este formato una alternativa práctica y segura para este perfil de viajeros.

Cuándo puede ser un gasto innecesario: