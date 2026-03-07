Boric se despide frente a La Moneda: “Me voy con frente en alto y las manos limpias”

Miles de personas asistieron este sábado a un acto ciudadano de despedida organizado para el presidente Gabriel Boric, que vive el último fin de semana de como jefe de Estado previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo, donde pasará la banda presidencial a José Antonio Kast.

“Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron. Les prometo, desde el fondo de mi corazón, que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad, y puedo decir, con tranquilidad y convicción, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias”, dijo Boric frente a sus adherentes entre aplausos y vítores.

En una jornada plagada de discursos y espacios culturales y musicales, todo desplegado en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio presidencial de La Moneda en pleno centro de la capital, Boric se pronunció respecto al tenso escenario internacional.

“Chile no elige entre potencias, sino que defiende su autonomía y su soberanía. No es servil ni se subordina a ninguna”, subrayó, a días de que Estados Unidos informara la suspensión de la visa a tres funcionarios del Ministerio de Transportes, incluyendo al jefe actual de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

Además de mensajes dirigidos a al diversidad sexual y al pueblo mapuche, con el que dijo que su gobierno trabajó “codo a codo”, el mandatario chileno resaltó el “derecho a existir” del pueblo palestino y a “terminar con el genocidio (israelí), lo que hemos defendido firme y con convicción desde el Gobierno”.

“¡No a la guerra!”, recalcó desde La Moneda, acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta Boric.

La concentración ciudadana, organizada por el por el colectivo “Unidos con Boric”, se da en paralelo a la intensa agenda del presidente electo, José Antonio Kast, que participa en la cumbre regional organizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y que reúne a múltiples referentes de la derecha regional en Miami.

El traspaso de mando entre Boric y Kast ha estado marcado por la abrupta suspensión de la reunión entre ambos el pasado martes, donde debían abordar la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Organizaciones del evento

El Frente Amplio fue el único partido de gobierno que confirmó su participación en el evento. La convocatoria fue organizada por siete mujeres del colectivo “Unidos con Boric”, quienes financiaron la actividad mediante autogestión, incluyendo rifas y venta de productos en distintas instancias, según el diario La Tercera.

Durante el discurso, Boric mencionó algunas de las iniciativas impulsadas durante su administración, destacando políticas sociales y reformas que, según indicó, han tenido impacto en distintas comunidades del país.

Entre ellas mencionó la nueva legislación pesquera, los centros comunitarios de cuidado del programa Chile Cuida, la implementación del copago cero en el sistema público de salud, la distribución de recursos del royalty minero y la reforma al sistema de pensiones.

Con 36 años, el exdirigente estudiantil se convirtió en el Presidente más joven de Chile, encumbrada su elección por las demandas de cambio expresadas en las protestas de 2019 y con el apoyo del Partido Comunista y las fuerzas tradicionales de la centroizquierda.

Abandonará La Moneda con un nivel de aprobación que se ha mantenido constante (30 %) y con la sensación general de que no ha logrado solucionar las principales preocupaciones ciudadanas: la delincuencia y la ralentización económica, según las encuestas, aunque la mayoría de los indicadores de ambas problemáticas han mejorado.

Boric dejará el poder con 40 años y hay consenso entre los analistas en que aún le queda mucha carrera política.