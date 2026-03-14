“Desatino diplomático inaceptable”: PS advierte al gobierno sobre “tutelaje” de Estados Unidos

El Partido Socialista realizó una declaración pública rechazando las afirmaciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, realizadas durante el cambio de mando y que a juicio del colectivo político han pasado desapercibidas en los medios de comunicación.

El PS rechaza el comunicado del representante del gobierno de Donald Trump en Chile, donde este afirma que “el cable chino ya acabó”. Respecto a la información, el partido señala que “cualquiera sea la decisión que el nuevo gobierno adopte sobre el proyecto de inversión para construir un cable submarino de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, le corresponde al Presidente de la República la decisión al respecto, y comunicarla ya sea el mismo, el Canciller o una vocería de La Moneda, y no al embajador estadounidense acreditado en Chile”.

La declaración pública apunta a que el actual gobierno es el que “debe advertirle al embajador que cometió un atropello y desatino diplomático absolutamente inaceptable”. “La confianza que, evidentemente, siente la administración de Donald Trump con el nuevo gobierno de Chile puede llevar a nuevas manifestaciones de una suerte de tutelaje sobre el rumbo de ciertas políticas nacionales”, agrega.

Respecto al inicio de conversaciones entre ambos gobiernos, sobre minerales críticos y tierras raras, el PS señala que “resulta necesario que Chile resista cualquier presión de poner los recursos nacionales en condiciones desventajosas y a disposición de un único mercado comprador”, advirtiendo que el colectivo político prestará especial atención al curso de las bilaterales.