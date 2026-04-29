Suprema elige a Omar Astudillo como primer presidente del nuevo Consejo Ético

La Corte Suprema eligió este miércoles al ministro Omar Astudillo como primer presidente del Consejo Ético del Poder Judicial, en una ceremonia encabezada por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich. La nueva instancia fue aprobada en noviembre pasado y quedó formalmente constituida tras un sorteo realizado por el pleno.

Según lo expuesto por la Suprema, el Consejo tendrá un carácter preventivo, consultivo y orientador. Su función será contribuir al discernimiento ético de los jueces mediante la emisión y difusión de recomendaciones, con foco en resguardar la independencia judicial y fortalecer la integridad de la función jurisdiccional.

Durante la ceremonia, Chevesich subrayó que la ética judicial no es un elemento accesorio, sino una base de la judicatura. “Ser juez exige conocimiento jurídico y apego irrestricto al ordenamiento vigente, pero demanda también una disposición permanente a obrar con rectitud, templanza, independencia y honestidad intelectual. La ciudadanía deposita en sus tribunales la confianza de que sus conflictos serán resueltos por personas imparciales, íntegras y libres de toda influencia indebida. De allí que la ética judicial no constituya un complemento accesorio de la función jurisdiccional, sino una de sus bases más profundas”, señaló la ministra Chevesich.

Además de Astudillo, el primer Consejo Ético quedó integrado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Marisol Ponce Toloza; el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, Sergio Pizarro Aguilera; la jueza del Juzgado de Garantía de Rancagua, Jessica Bascuñán Morales; y un académico con formación en filosofía o ética aplicada de una universidad del CRUCH.

La resolución también fijó que los cuatro elegidos tendrán tres días hábiles para aceptar sus cargos. En caso de no hacerlo, se recurrirá a los reemplazantes sorteados: Manuel Valderrama por Astudillo, María Teresa Quiroz por Ponce, Diego Muñoz por Pizarro y Rocío del Pilar Castello por Bascuñán.