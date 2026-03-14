Falso funcionario municipal: Detienen a sujeto por nueve robos a adultos mayores

Un hombre fue detenido por la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, acusado de participar en al menos nueve robos con fuerza en lugar habitado cometidos desde 2025 contra adultos mayores en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. Los delitos afectaron a vecinos de las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, Puente Alto y Rancagua.

El imputado, junto a un cómplice que aún permanece prófugo, se hacía pasar por funcionarios municipales para ganar la confianza de las víctimas, ofreciendo supuestos beneficios como instalación de cámaras de seguridad, fumigación o desratización. Con este argumento lograban ingresar a los domicilios, donde en algunos casos encerraban a las personas mayores argumentando que era “por su protección” ante el uso de químicos, para luego forzar muebles y sustraer dinero en efectivo y objetos de valor.

El fiscal Juan Pablo Palma, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Económicos de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que el detenido fue formalizado por nueve ilícitos tras una investigación que se extendió por siete meses. “Se ha solicitado la prisión preventiva y se decretó un plazo inicial de investigación de 160 días”, precisó el persecutor.

Palma detalló que el modus operandi consistía en engañar a las víctimas de la tercera edad para acceder al interior de sus hogares y, una vez dentro, aprovechar la distracción o el encierro para apoderarse de sus pertenencias.

La PDI continúa la búsqueda del segundo implicado para completar la detención de la banda. La Fiscalía Metropolitana Sur mantiene abierta la indagatoria para determinar si existen más víctimas y eventuales delitos asociados.