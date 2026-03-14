Gobierno entrega nómina completa de delegados presidenciales provinciales

El gobierno del presidente José Antonio Kast cerró este viernes la designación de los 56 delegados presidenciales provinciales que representarán al Ejecutivo en todo el territorio nacional. La nómina, comunicada oficialmente por el Ministerio del Interior, reúne perfiles con trayectoria en el sector público, privado y gremial.

En la región de Arica y Parinacota, Sebastián Huerta asumirá en Parinacota y Karen Heyne Bolados en Tamarugal. En Antofagasta, Cristián Ramírez liderará El Loa y Daniela Vecchiola estará a cargo de Tocopilla. Atacama contará con Juan Donoso en Huasco y Sebastián Urrejola en Chañaral, mientras que en Coquimbo, Ivonne Guerra representará a Limarí y Cristián Rondanelli a Choapa.

En la zona central, la región de Valparaíso tendrá a Sebastián Caldera en San Felipe, Ricardo Figueroa en Los Andes, Andrés Soza en Petorca, Mai Teao en Isla de Pascua y Gonzalo Azancot en Marga Marga.

En la Región Metropolitana se designaron cinco delegados: María Francisca Rubio en Maipo, María Angélica Villadangos en Cordillera, Anne Marie Müller en Talagante, Gastón Levuy en Melipilla y Cristóbal Saavedra en Chacabuco. Pilar Cuevas asumirá en Quillota y Soledad Loyola en San Antonio (Valparaíso).

La Región de O’Higgins contará con Mauricio Donoso en Colchagua y Patricio Arenas en Cardenal Caro. En el Maule, Cristián González liderará Linares, Óscar Águila Curicó y Simón Recabal Cauquenes. Ñuble designó a Tomás Landaeta en Itata y Cristóbal Jardua en Punilla.

En la Región del Bío Bío, Juan Pablo Mellado asumirá en Bío Bío y Pedro Marileo en Arauco. La Araucanía tendrá a Víctor Manoli en Malleco. En Los Ríos, Álex Valderrama representará a Ranco. Los Lagos suma a Alejandro Rehbein en Osorno, Fernando Bórquez en Chiloé y Marcelo Cifuentes en Palena.

La zona austral cierra la nómina. En Aysén, Eligio Montecinos liderará Aysén, Jorge Abello General Carrera y Roberto Recabal Capitán Prat. En Magallanes, Liber Lazo asumirá en Última Esperanza, Margarita Norambuena en Tierra del Fuego y Rodolfo Moncada en la Antártica chilena.

Según confirmó el Ministerio del Interior, los nuevos delegados deberán asumir sus funciones a la brevedad.