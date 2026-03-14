Gobierno refuerza reconstrucción: Poduje y Sedini visitan damnificados de Viña del Mar

A casi dos años del devastador mega incendio que arrasó sectores de Viña del Mar en febrero de 2024, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, llegaron este sábado al sector El Olivar, en Viña del Mar, para reunirse con familias que aún no cuentan con soluciones habitacionales definitivas.

Las autoridades expondrán los principales lineamientos del plan de reconstrucción y entregarán avances concretos sobre las viviendas que se están gestionando. El ministro Poduje aprovechó la oportunidad para señalar que el gobierno no permitirá que la burocracia siga retrasando la entrega de casas definitivas a las familias afectadas.

La actividad, cabe consignar, se desarrolla en paralelo a la gira que realiza este sábado el presidente José Antonio Kast en la región del Bío Bío, específicamente en Lirquén, comuna de Penco, donde presentará formalmente el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que busca agilizar procesos y entregar recursos para la recuperación integral de las zonas afectadas por incendios forestales en los últimos años.

La doble jornada del Ejecutivo en dos regiones del país de manera simultánea, muestra el eje prioritario que el Gobierno ha dado a la reconstrucción de las zonas siniestradas en los primeros días de su gestión, combinando su participación en terreno con anuncios legislativos que permitan recaudar fondos para las tareas comprometidas.