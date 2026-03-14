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Joanna Pérez asume presidencia de Demócratas en reemplazo de ministra Ximena Rincón PAÍS

Joanna Pérez asume presidencia de Demócratas en reemplazo de ministra Ximena Rincón

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

El movimiento político Demócratas confirmó que la diputada Joanna Pérez asumirá la presidencia del colectivo, reemplazando a Ximena Rincón tras su nombramiento como ministra de Energía en el gobierno de José Antonio Kast.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El movimiento político Demócratas confirmó que la diputada Joanna Pérez asumirá la presidencia del colectivo, reemplazando a Ximena Rincón tras su nombramiento como ministra de Energía en el gobierno de José Antonio Kast. Pérez, parlamentaria por el distrito 21 del Biobío, liderará el movimiento mientras avanza su formalización como partido. La colectividad, además, reafirmó su respaldo al Ejecutivo.
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El movimiento político Demócratas confirmó este viernes que la diputada Joanna Pérez reemplazará a Ximena Rincón en la presidencia del colectivo, luego de que esta última asumiera como ministra de Energía en el gobierno del presidente José Antonio Kast.

A través de un comunicado oficial, la colectividad explicó la decisión. “Ximena Rincón ha asumido como Ministra de Estado, se acordó que el movimiento Demócratas será liderado en esta nueva etapa por la Diputada Joanna Pérez”, explicaron desde el partido.

Joanna Pérez, reelecta en noviembre pasado para un tercer período parlamentario, por el distrito 21º de la región del Biobío, toma las riendas del movimiento en un momento clave de la nueva administración.

El texto también ratifica la continuidad institucional, señalando que “se mantiene la estructura nacional y regional” del colectivo, que por ahora opera transitoriamente como movimiento político mientras avanza en su proceso de formalización como partido.

Al cierre del comunicado, Demócratas reafirmó su respaldo explícito al Ejecutivo, ratificando su “apoyo al Gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast”.

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