Versiones cruzadas en caso de joven muerto por disparo de Carabineros en San Bernardo

Un hombre de 26 años perdió la vida la noche de este viernes en la comuna de San Bernardo, luego de una persecución policial que culminó con un disparo en su contra por parte de un efectivo de Carabineros. El incidente se produjo en el cruce de las calles Paso Drake y Santa Carolina, durante un control vehicular efectuado por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP).

Según la versión oficial entregada por la institución, el conductor intentó evadir el procedimiento al notar el seguimiento policial, lo que derivó en una persecución que finalizó con el uso del arma de servicio por parte de uno de los uniformados, causándole la muerte en el lugar.

El subprefecto Pablo Hernández Romero, de la Prefectura del Maipo, explicó que los efectivos realizaban labores de fiscalización rutinarias y que contaban con elementos identificatorios visibles: “El personal andaba con chalecos antibalas, placa institucional y todo lo que los acredita como Carabineros”, detalló. La autoridad lamentó el desenlace y sostuvo que el accionar se enmarcó en un procedimiento policial legítimo.

Versiones disímiles

Testigos del sector, sin embargo, entregaron un relato distinto. Vecinos aseguraron que los funcionarios iban vestidos de civil y que el joven, al verse seguido por un vehículo sin marcas visibles, pudo haber creído que se trataba de una “encerrona”, lo que explicaría su intento de huida.

Amigos de la víctima relataron que el joven de 26 años se dirigía a jugar un partido de fútbol y que el automóvil que conducía estaba registrado a su nombre. Confirmaron, además ,que no tenía antecedentes policiales.

El hecho generó conmoción entre los residentes del sector y motivó la apertura inmediata de una investigación para determinar las circunstancias del disparo y las responsabilidades de los involucrados. La Fiscalía Metropolitana Sur ya dispuso diligencias que incluyen peritajes balísticos, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos y funcionarios policiales.