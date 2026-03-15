Ángela Vivanco vuelve al banquillo: Será reformalizada por cohecho reiterado y lavado de activos

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará este martes 17 de marzo una nueva formalización por su presunta participación en la llamada “trama bielorrusa”, indagatoria que busca aclarar si es que hubo gestiones indebidas para favorecer a la empresa Belaz Movitec en litigios contra Codelco.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia para las 09:00 horas, a solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, representada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer. En la instancia se incorporarán nuevos hechos y se ampliará la gravedad de las imputaciones en su contra.

Según el Ministerio Público, Vivanco será formalizada por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, por hechos ocurridos en Santiago entre el 8 y 9 de febrero, y entre el 27 y 28 de febrero de 2024. Además, se le imputará por primera vez el delito de lavado de activos, también en grado consumado, atribuido al 12 de febrero de 2024.

La Fiscalía sostiene que la exmagistrada habría actuado coordinadamente con abogados vinculados al caso para beneficiar al consorcio bielorruso, recibiendo a cambio al menos $90 millones a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien será reformalizado por cohecho reiterado en la misma ocasión, junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por soborno reiterado.

Vivanco se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras que los demás imputados permanecen en el anexo Capitán Yáber. Todos serán trasladados bajo custodia de Gendarmería para asistir a la audiencia, que se realizará de forma presencial en la sala 101 del tribunal.