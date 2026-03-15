“Criminal asesino de niños”: Irán amenaza con matar a Netanyahu en medio de nueva escalada bélica

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) amenazó este domingo directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtiendo que lo “perseguirá sin descanso” hasta acabar con su vida.

“Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos”, señaló el grupo armado en declaraciones recogidas por Sepah News, medio oficial vinculado a la Guardia Revolucionaria.

La amenaza se produjo mientras Irán lanzaba una nueva oleada de ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región, utilizando misiles hipersónicos Fattah y Qadr, según detalló la propia IRGC a través de la agencia IRNA.

“Continuarán los ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de EE.UU. y el régimen sionista hasta que el agresor se rinda y sea castigado”, indicó el comunicado

De acuerdo con el Times of Israel, uno de los blancos de estos bombardeos fue la ciudad portuaria de Eliat, en el sur de Israel.

La escalada se enmarca en la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, que ya dejó como saldo la muerte del ayatolá Alí Jameneí. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), hasta el 5 de marzo las víctimas mortales en Irán superaban las 1.200 personas.

Irán ha respondido a los ataques con bombardeos a instalaciones estadounidenses y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una medida que amenaza seriamente el flujo mundial de petróleo.