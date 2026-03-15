Detienen a delincuente tras violenta encerrona a tres futbolistas en Autopista Central

Un hombre de 36 años fue detenido por Carabineros luego de participar en una encerrona a tres futbolistas profesionales en la Autopista Central con Costanera Norte, en la Región Metropolitana.

La víctima principal fue el delantero Joaquín Larrivey, quien se trasladaba junto a su esposa y su hijo de 7 meses de edad al momento del asalto. Junto al futbolista también fueron interceptados los jugadores Cristóbal Jorquera y Ángel Gillard.

Los delincuentes, según información preliminar, intimidaron a los futbolistas con armas de fuego y les robaron el vehículo de alta gama en el que se movilizaban: un BMW 430i Coupe.

Gracias al sistema GPS activado del automóvil, Carabineros realizó un seguimiento controlado que derivó en una persecución. El procedimiento terminó en la avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque.

“Durante el seguimiento controlado, Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo cuatro individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola fogueo que se encontraba apta para el disparo”, detalló el teniente Joaquín Foster, de la 62ª Comisaría San Bernardo.

El detenido fue identificado como Leonardo Toloza Ibarra, chileno con antecedentes penales. En su poder se encontraron dos armas a fogueo adaptadas para disparo real, municiones y 450 cajetillas de cigarrillos que habían sido robadas minutos antes en un local Oxxo de la comuna de Chicureo.

“Conforme a diligencia realizada, se logró establecer que, a posterior del robo del vehículo, ellos se trasladaron hasta la comuna de Chicureo y realizaron el robo en un local Oxxo, intimidando a las personas y viviendo en dirección a San Bernardo, donde se logra la detención de este individuo”, agregó el oficial.

Los otros tres involucrados en la encerrona lograron escapar y son intensamente buscados por la policía. Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público.