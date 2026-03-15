Detienen en Argentina al “Chico Perry”, prófugo que escapó de cárcel Colina I

La Policía de Investigaciones confirmó este sábado la detención en Argentina de José Santos Torres Montecino (47 años), conocido con el alias de “Chico Perry”, quien se encontraba prófugo desde su fuga de la cárcel Colina I en octubre de 2024.

El delincuente fue capturado en el país vecino junto a otros chilenos tras un robo en un domicilio, pero hasta ahora se hacía pasar por ciudadano peruano. Recién este sábado, tras un cruce de información entre las policías de ambos países, se logró confirmar su verdadera identidad.

En Chile, Torres Montecino tiene condena por robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado, pena que se extiende hasta el año 2037. Se espera que inicie de inmediato el proceso formal de extradición para que cumpla el resto de su sentencia en territorio nacional.

El subprefecto Ariel Alarcón, agregado policial de la PDI en Argentina, valoró el trabajo conjunto entre ambas instituciones. “La PDI como otras instituciones integrantes del ecosistema de seguridad venimos trabajando hace bastante tiempo con cuerpos policiales de otros países para mejorar el trabajo en conjunto. Poder entregar la certeza sobre la identidad de esta persona es un ejemplo de ello”, aseguró.

Tras la detención, Alarcón advirtió que “ahora comenzará la etapa formal del trabajo con las oficinas de Interpol tanto en Buenos Aires como Santiago, para poder acelerar los procesos de extradición hacia Chile y que vuelva a prisión”.