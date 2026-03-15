Nicolás Zepeda vuelve a ser juzgado en Francia por asesinato de Narumi Kurosaki

Nicolás Zepeda enfrentará por tercera vez un juicio por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, desaparecida en diciembre de 2016 en Besançon, Francia. El Tribunal de lo Criminal del Ródano, con sede en Lyon, fijó el inicio del nuevo proceso para el próximo martes 18 de marzo.

Zepeda, de 33 años, fue condenado en primera instancia y luego en apelación a 28 años de prisión por el homicidio de su exnovia. Sin embargo, en febrero de 2025 la Corte de Casación francesa anuló la sentencia por un defecto de forma en la vista oral, lo que obliga a repetir el juicio completo.

El caso ha generado gran atención mediática tanto en Francia como en Japón, principalmente porque el cuerpo de Narumi Kurosaki, quien tenía 21 años al momento de su desaparición, nunca fue encontrado.

Pruebas y premeditación

Según la acusación, Zepeda asesinó a la joven la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016, después de que ella terminara su relación con él por su carácter posesivo y comenzara una nueva con un francés.

Diversas pruebas técnicas y testimoniales apuntan a la responsabilidad de Zepeda, entre ellas, el rastreo de su teléfono móvil y del GPS del auto de alquiler lo ubican durante varios días en los alrededores de la residencia universitaria donde vivía la víctima.

Además, testigos aseguran que escucharon gritos “aterradores” esa madrugada en la habitación de Kurosaki. Otros detalles: Zepeda compró un bidón de combustible días antes, se enviaron correos y mensajes falsos desde las cuentas de Narumi después de su desaparición y el sospechoso preguntó a un familiar cómo determinar si una persona está muerta tras un ahorcamiento.

El joven chileno, perteneciente a una familia adinerada, siempre ha negado los cargos y sostiene su inocencia. Tras la desaparición de Kurosaki regresó a Chile y fue extraditado en julio de 2020. El nuevo juicio se extenderá hasta finales de marzo o principios de abril. La ausencia del cuerpo de la víctima sigue siendo uno de los principales desafíos para la acusación, que deberá convencer nuevamente al jurado popular de que Zepeda cometió un asesinato premeditado.