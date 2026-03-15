Trump asume triunfo de Estados Unidos y advierte sobre eventual acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán se encuentra “totalmente derrotado” y que actualmente “quiere un acuerdo”, tras cumplirse dos semanas desde el inicio de la operación militar “Furia Épica” en Oriente Medio.

A través de su red social Truth Social, Trump criticó duramente a los medios de comunicación, señalando que “odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán”. Sin embargo, advirtió que cualquier eventual acuerdo con Teherán no sería uno que él esté dispuesto a aceptar.

Sus declaraciones se producen luego del ataque lanzado por EE.UU. la noche del viernes contra la isla iraní de Jarg, principal centro de la industria petrolera de Irán, donde se almacena cerca del 90% del crudo que el país exporta. Trump describió el bombardeo como “uno de los más poderosos” en la historia de Oriente Medio y aseguró que los objetivos militares fueron “aniquilados” por completo.

Irán respondió con amenazas. El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, general Alireza Tangsiri, informó que sus fuerzas lanzaron varias oleadas de ataques contra bases aéreas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar. Además, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel”.

Respecto a la duración de la operación, Trump ha dado señales contradictorias. Hace dos semanas indicó que podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, pero la semana pasada aseguró que la ofensiva está “a punto de concluir”.

La escalada militar entre Washington y Teherán mantiene en alerta a la comunidad internacional, generando preocupación por el impacto del precio de petróleo en la estabilidad de la economía mundial.