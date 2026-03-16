Electromovilidad llega al enoturismo: inauguran HUB de carga eléctrica en Hacienda Los Lingues

En línea con el avance de la electromovilidad en Chile, Citybest X — empresa especializada en infraestructura de carga, transporte de turistas y experiencias enoturísticas, junto a Evinka anunciaron la habilitación de un nuevo HUB para vehículos eléctricos ubicado en el Hotel Hacienda Los Lingues. Fortaleciendo así, la oferta de soluciones de carga en un punto estratégico turístico de la comuna de San Fernando.

El nuevo punto de carga está compuesto por un cargador de hasta 22 kW de potencia, ubicado en el estacionamiento del hotel, con disponibilidad continua durante las 24 horas del día. El sistema permite a huéspedes y visitantes cargar sus vehículos de manera cómoda y segura, con un proceso de pago liberado inicialmente, para después y a través de la App de Evinka , facilitar la experiencia de pago en forma digital simple y eficiente.

Con esta incorporación, Citybest X continúa con su despligue de red de carga a nivel nacional, apostando por su denominada “ Electromovilidad con sentido” en lugares que forman parte de un enoturismo de alta gama y turismo colonial.

“Para nosotros como Citybest X es clave seguir incorporando puntos de carga en lugares de atración turística y que son parte de una hoja de ruta de turistas nacionales y extranjeros. La incorporación en particular de este cargador de 22 KW en el Hotel Hacienda Los Lingues, nos permite sumar adicionalmente a nuestro operador turístico >Neutro travel<, la posibilidad de ofrecer experiencias de alta gama a clientes que buscan realizar un

enoturismo eco-amigable y alineadas con una movilidad más sostenible”, en la zona de Los Lingues y el Valle de Cachapoal, señaló Gonzalo Casanga, CCO de Citybest X.

Desde Evinka, la iniciativa de Citybest X se suma a la estrategia de la marca por fortalecer el ecosistema de servicios asociados a la electromovilidad, facilitando el uso cotidiano de vehículos eléctricos y acompañando la experiencia de alta gama de clientes que visitan a las viñas y hoteles boutique incertos en los distintos valles productores de vinos en Chile”, afirmó Julio Campos, Director Regional en Evinka E-Mobility.

El turismo colonial se suma por un turismo sustentable

La incorporación del Hotel Hacienda Los Lingues refuerza el compromiso con la movilidad eléctrica y la sostenibilidad. La instalación del cargador eléctrico Citybest X no solo facilita la transición hacia una movilidad más

limpia, sino que también refuerza la visión del hotel, ser un referente de sostenibilidad y excelencia en la industria hotelera. Además de ser reconocido como uno de los mejores hoteteles históricos de la región, Hotel Hacienda Los Lingues ha obtenido un importante reconocimiento otorgado bajo el sello Reves et Chateaux de Francia, que lo destaca por su patrimonio arquitectónico y cultura colonial.

“Este es un paso más en nuestro compromiso por fomentar soluciones sostenibles, tanto en el sector hotelero como en otros ámbitos. El incluirnos en el ecosistema de Citybest X es una clara apuesta por un futuro más verde”, comentó Germán Claro Lyon, Gerente General del Hotel Hacienda Los Lingues.

Actividad de lanzamiento con foro completo

El jueves 12 de marzo pasado, se realizo la inauguración del punto de carga de 22 kW para vehículos eléctricos en el hotel Hacienda Los Lingues, iniciativa que busca fortalecer la electromovilidad y el turismo sustentable en el valle de Colchagua y Cachapoal.

La actividad contó con la participación del alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez, junto a los concejales Matías Álvarez, Marta Cádiz, María José Alemán y Cristian Calderón, además de Gonzalo Casanga, CCO de

Citybest X, Germán Claro, gerente general de Hacienda Los Lingues, y otros invitados como propietarios de viñedos y de hoteles boutique, gerentes de marcas de vehículos eléctricos como de productos de lujo, operadores turísticos y prensa especializada.