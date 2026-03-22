Agua en las ciudades
En un nuevo “Día mundial del agua” conviene poner a la vista los desafíos en infraestructura en nuestras ciudades, tanto en el uso eficiente como en la búsqueda de nuevas fuentes que aporten resiliencia y reutilización.
En Chile -con un sistema resuelto desde la Asociación Público Privada-, destaca el caso de Santiago tanto por avances en la redundancia de dotación como en el tratamiento de aguas servidas, señales de buenos acuerdos y resultados.
En regiones, el caso de Antofagasta -completamente abastecida por la desalación-, se complementa con sistemas de reutilización y reciclaje, que poco a poco se irán manifestando en abaratamiento y disponibilidad, para uso humano pero también con posibilidades para más espacios públicos vegetados y sombríos e incluso agricultura de pequeña escala.
O el caso de Aconcagua o Tocopilla, con nuevas desaladoras al servicio de la minería y la agricultura, siempre con la posibilidad de beneficiar comunidades vecinas.
Asimismo, notables parques urbanos Minvu en Copiapó, Valparaíso y Puerto Montt y mientras el ministerio de Obras Públicas continúa materializando bordes costeros y embalses, algunos con importante atracción recreativa, y Coquimbo anuncia la primera desaladora concesionada como experiencia replicable en otras ciudades con escasez o que se plantean crecimiento.
Entonces -además del consumo humano, la minería o la producción agrícola-, tenemos la oportunidad de que se generen fuentes con desalación sustentable y nuevas plantas de reciclaje terciario que vuelvan al mar, se facilita el regadío de mejores y nuevos espacios públicos en la mayoría de nuestras ciudades donde son escasos y se requiere amortiguación de inundaciones en costas y riberas, o también humectación de la interfaz urbano forestal.
Es decir, el agua es vida, producción y alimento, pero también puede crear nuevos parques, más sombra y fuentes de más calidad de vida, encuentro social y oportunidades económicas en nuestras ciudades, avanzando en resolver el déficit, que aún requiere más que duplicarse, de 5 a 10 m2 de áreas verdes por habitante.
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