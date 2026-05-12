Nominan a premio alemán a película de animación de Planetario USACH

“Dinosaurios: una aventura de otra era”, película FullDome producida por Planetario USACH, está nominada al premio Janus en el 20° Festival de Jena, que se realizará entre el 15 y 17 de julio, en Alemania.

Considerado como el “Oscar” de las películas para planetarios, el galardón del Festival de Jena es el más importante para las producciones inmersivas del mundo y la nominación es de gran relevancia para el equipo de producción de Planetario USACH, que realiza y exporta sus propias animaciones digitales, con calidad de nivel internacional.

Para Jacqueline Morey, Directora Ejecutiva de Planetario USACH, la nominación “es un nuevo reconocimiento al trabajo de divulgación científica en FullDome que realiza Planetario USACH. El formato inmersivo en 360 grados es la mejor pizarra para incentivar el interés y valoración de las ciencias en niños y adultos y entregar al mundo el conocimiento que se genera en Chile, de una forma entretenida y con contenidos de calidad”.

“El Festival de Jena recibe producciones de gran nivel. Por ese motivo estamos muy felices por la nominación y por llevar nuestro trabajo a otros países. El Planetario de Jena, donde se realiza el festival, fue el primero del mundo y cumplió 100 años. Era un proyector de marca Zeiss con la capacidad de reproducir con fidelidad la posición de las estrellas en el firmamento. El planetario chileno de la misma empresa alemana es la sexta versión de ese primigenio modelo de proyector, Carl Zeiss VI, y aún está en funcionamiento en la USACH”, agregó la directora Jacqueline Morey.

La internacionalización de Planetario USACH continúa imparable con la selección de “Dinosaurios: una aventura de otra era” también en el próximo Festival FullDome de Brno, en República Checa, que se realizará del 26 al 28 de mayo.

La película “Dinosaurios: una aventura de otra era” se exhibe todos los sábados y domingos a las 12 y 16 horas en Planetario USACH.