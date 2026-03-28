Longueira marca distancia del Gobierno por candidatura de Bachelet: “Yo la hubiese respaldado”

En el marco de la inauguración de una placa conmemorativa por los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, en la comuna de Las Condes, el exministro de Economía y militante de la UDI, Pablo Longueira, abordó la contingencia política y aseguró que habría respaldado la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

“Hay cosas para las que hay que tener mirada de país, mirada de Estado. Yo sé que estamos viviendo un clima muy polarizado, hoy hay muy poca amistad cívica, es más fácil atacar, cuesta buscar coincidencia y creo que una candidatura de una chilena creo que la debiéramos haber apoyado. Creo que la inmensa mayoría de los chilenos piensan así”, señaló.



Las declaraciones del exparlamentario se dan el mismo día en que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó su respaldo a la postulación de la exmandataria, en contraste con la decisión del Gobierno chileno.

Consultado sobre si faltó visión de Estado en la decisión del Ejecutivo, el líder gremialista evitó profundizar, pero reiteró: “si hubiera dependido de mí, yo la hubiera respaldado”.

En la misma actividad, donde también estuvo presente el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez y el exminsitro Hernán Larraín, Longueiria reiteró su posible retorno a la política.

“Si necesito hacerlo, lo voy a hacer, no lo busco. Yo me retiré, estoy 12 años ya fuera de la política, pero estoy preocupado porque no veo liderazgo, no veo conducción, hay muchos intereses personales, muchos intereses partidistas y tenemos que volver a reencontrarnos. Nos duele mucho la cantidad de gente que se ha ido a la UDI”, declaró.

Longueira agregó que su retorno “va a ser para contribuir a crear esa coalición”, indicando que incluso evalúa postular a la presidencia del partido.