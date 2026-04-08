Violinista Yury Revich se presenta con Sinfónica Nacional en debut de maestra Priscila Bomfim

Un programa que explora la intensidad del repertorio español es el que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá el viernes 10 y sábado 11 de abril a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional. El concierto titulado “Embrujo sinfónico” marcará el regreso del reconocido violinista Yury Revich y el debut con este elenco de la directora Priscila Bomfim.

Reconocido internacionalmente, Revich ha desarrollado una sólida carrera en los principales escenarios del mundo, con presentaciones en salas como el Carnegie Hall, el Musikverein de Viena y el Teatro alla Scala de Milán, además de colaboraciones con figuras como Martha Argerich y Andrea Bocelli.

El solista austriaco se presentó por primera vez con la Sinfónica Nacional hace dos años (abril de 2024) interpretando a Paganini en el Teatro Universidad de Chile, bajo la batuta del maestro Rodolfo Saglimbeni. Su debut fue ovacionado por el público, mientras que la crítica destacó su virtuosismo:

“Las elevadas expectativas depositadas sobre el violinista son recompensadas por su sobresaliente interpretación, en la que su presencia magnética se confirma y potencia dado el altísimo nivel que es capaz de alcanzar. […] Es como si el violín se multiplicase, o incluso, como si Revich quisiera incendiarlo con el arco colmado de pasión”, indicó el sitio todalacultura.org.

Esta vez, Revich vuelve para interpretar por primera vez la Sinfonía española para violín y orquesta, op. 21 del compositor francés Édouard Lalo, obra escrita en 1874 y dedicada al virtuoso violinista español Pablo de Sarasate, quien la estrenó al año siguiente en París. “Estoy muy emocionado de tocar en la Gran Sala Sinfónica Nacional”, señala Revich, y agrega que “es una pieza maravillosa, muy energética y muy poderosa”.

El concierto representa también el debut con esta orquesta de la maestra Priscila Bomfim, sin embargo, no su primer encuentro: “Hace nueve años estuve con la Sinfónica Nacional como alumna en una clase magistral, y regresar hoy, después de todo el camino recorrido, es algo muy lindo”, señala.

El programa abrirá con Tres preludios sinfónicos, del compositor chileno Enrique Soro, obra representativa de su período de madurez, en la que confluyen influencias de la tradición europea con una sensibilidad propia. La maestra Bomfim indica que esta partitura funciona como una puerta de entrada al universo musical del concierto: “Tiene una sonoridad muy misteriosa que es totalmente compatible con las obras siguientes, cae muy bien para abrir el programa”.

Le seguirá la obra de Lalo, respecto de la cual la directora comenta que “es una pieza en la que tanto la orquesta como el violín son protagonistas. El virtuosismo es uno de los aspectos más destacados”.

En tanto, el cierre será con la suite de El amor brujo de Manuel de Falla, que contará con la participación de la destacada mezzosoprano chilena Evelyn Ramírez. Con una destacada trayectoria en la escena lírica y sinfónica, la cantante ha interpretado roles protagónicos en ópera tanto en Chile como en el extranjero, consolidándose como una de las voces nacionales más relevantes de su generación.

Por su parte, la obra aborda el imaginario español, desplegando una paleta sonora cargada de intensidad y simbolismo.

“Es una pieza magistral, con una expresión muy fuerte del amor, pero no uno convencional, sino un amor ‘brujo’, lleno de misterio y hechizo en la sonoridad de la orquesta”, explica Bomfim.

Junto con las dos funciones, el programa contempla también el desarrollo de una masterclass de violín por parte de Yury Revich (jueves 9 de 15:00 a 17:00 hrs.), mientras que el viernes 10 a las 18:00 horas participará de “La Previa”. Ambas iniciativas son gratuitas, coordinadas por el Área de Educación y Mediación del CEAC (con cupos limitados e inscripción a través de www.ceacuchile.cl/educativo/la-previa) y cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La temporada de la Sinfónica Nacional continuará el viernes 17 y sábado 18 de abril con “Resonancias románticas”, concierto que contará con el maestro invitado José Luis Domínguez, quien dirigirá su propia obra The Temple, con la que partirá el concierto. El programa continuará con “The Messenger”, concierto para percusión y orquesta de Oliverio, que tendrá como protagonista a Gerardo Salazar, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, inalizando con la Sinfonía n. 3 en fa mayor, op. 90 de Brahms.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.