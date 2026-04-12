¿Tambalea Andrés Ergas? canciller no confirma ni descarta su designación como embajador en EEUU

El canciller Francisco Pérez Mackenna relativizó la designación del empresario Andrés Ergas como embajador en Estados Unidos, según una entrevista que publicó el sábado el Diario Financiero, en la cual no quiso confirmar ni desmentir su eventual destinación.

“La primera prioridad es normalizar nuestras relaciones con Estados Unidos, que estaban dañadas”, afirmó el funcionario respecto al vínculo con Washington.

“Son procesos, uno termina de recorrer el camino cuando empieza a guiar la inversión extranjera, aumentar el comercio internacional, a salir exportaciones de productos no tradicionales, lo tenemos que trabajar”.

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Caso Ergas

Al ser consultado respecto a Ergas, afirmó que “esa pregunta habría que hacerla después de que aparezca nombrado embajador de Estados Unidos, no ahora. Puede que más adelante podamos hablar de eso. Tantas cosas pueden pasar”.

El canciller además admitió conocer a Ergas, ya que ambos fueron accionistas del Banco de Chile.

“Nos sentábamos al lado en el directorio del Banco Chile, pero lo conocí antes de eso. Es accionista del banco. Bueno, todos los que son accionistas del banco -también lo fui- son socios”.

En vista de que Ergas tiene varios negocios en Estados Unidos, el canciller además señaló:

“Creo que hay ciertas incompatibilidades, pero no quiero hablar del caso de Andrés Ergas porque, repito, no es más que un rumor del cual no me voy a hacer cargo”, dijo, lo que fue interpretado en círculos diplomáticos como una seña que pone en duda la ratificación de Ergas como el nuevo titular de la embajada chilena en Washington DC.

“La incompatibilidad es que tenga doble nacionalidad, tener negocio en un país. Me imagino que la persona tendría, al igual que yo, dejar todas sus actividades de lado”.