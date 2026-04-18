Corte Suprema rechaza demanda de nieta de Pinochet por tierras en Puyehue

La Corte Suprema rechazó de manera unánime la demanda presentada por Francisca Lucía Ponce Pinochet, nieta del fallecido dictador Augusto Pinochet, quien buscaba recuperar la posesión de terrenos ubicados al interior de la Comunidad Indígena Llanquileo, en la comuna de Puyehue, región de Los Lagos. Los terrenos en disputa forman parte del Fundo El Pafú.

En un fallo de la Cuarta Sala del máximo tribunal, se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que inicialmente había acogido la acción judicial interpuesta por Ponce Pinochet en contra de Juan Alberto Guerrero Castro y de la propia Comunidad Indígena Llanquileo.

De acuerdo a los hechos acreditados y las alegaciones de las partes, el fallo asegura que “es posible señalar que, una vez que adquirió derechos en el inmueble, dedujo esta en contra de los demandados que ya se encontraban en el lugar con anterioridad, los que, alegaron posesión sobre el mismo, haciendo presente un juicio anterior sobre interdicto posesorio, en el que no obtuvo, y una querella criminal que dedujo en su contra”.

La Corte Suprema concluyó que “la ocupación efectuada por los demandados en el predio en cuestión tiene un origen anterior al dominio que invocó la demandante”. Por esta razón, el tribunal resolvió dejar sin efecto la sentencia favorable a la demandante y, en su lugar, rechazó la demanda de precario presentada por Francisca Lucía Ponce Pinochet.

Con esta decisión, se confirma el derecho de posesión de la Comunidad Indígena Llanquileo y de Juan Alberto Guerrero Castro, al establecerse que ocupaban los terrenos con anterioridad a la adquisición de derechos por parte de la demandante. El fallo pone fin, al menos en esta instancia, a la disputa judicial por estos predios ubicados en la zona de Puyehue, en la región de Los Lagos.