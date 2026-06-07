“Te quiero, te cuento” de Luis Alberto Tamayo: 70 cuentos para las infancias

En Te quiero, te cuento, el escritor Luis Alberto Tamayo reúne setenta cuentos nacidos de su experiencia como docente y cuentacuentos. Publicado tras quince años de trabajo en un colegio, el libro recoge historias que fueron creciendo y transformándose en el encuentro cotidiano con niños y niñas.

Tamayo, oriundo de San Fernando, cuenta con una extensa trayectoria literaria: ha publicado diecisiete libros y ha recibido reconocimientos como el Premio Altazor en 2014.

Las historias de este libro están acompañadas por las ilustraciones de Marisol Abarca, cuyos trazos en blanco y negro aportan vida y personalidad a los diversos personajes que habitan estas páginas.

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