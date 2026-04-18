Desbordes responde a Quiroz sobre contribuciones: “Le pediría que busque otras alternativas”

Esta semana, el Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó su plan de reconstrucción y reactivación económica, que incluye una serie de medidas destinadas a impulsar el crecimiento del país. Entre las principales iniciativas destaca la exención del pago de contribuciones en la primera vivienda para todas las personas mayores de 65 años.

Según detalló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, esta medida implicará una menor recaudación fiscal de alrededor de US$ 200 millones al año. Sin embargo, aseguró que el Fisco compensará este monto y que “lo que toca restituir al Fondo Común Municipal son US$ 130 millones”.

La medida ha generado preocupación en varios alcaldes, especialmente en comunas que aportan significativamente al Fondo Común Municipal. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó su inquietud en conversación con TVN, asegurando que aunque la comuna que dirige aporta mucho, “está muy lejos de ser un municipio rico. Tenemos una población en la comuna que anda muy similar a La Florida, Maipú e incluso más bajo. Además, Santiago tiene una carga que no tienen las otras comunas, que es atender y recibir a una población flotante muy alta”.

Desbordes advirtió que, si no se compensa adecuadamente a Santiago, la comuna se vería obligada a recortar programas sociales y de seguridad. “Por lo tanto, si el ministro de Hacienda no compensa a Santiago, a mí me va a obligar a hacer cerrar una serie de programas, a disminuir la seguridad. No sé, le tendré que devolver Meiggs al comercio ambulante”, añadió.

El alcalde detalló además el alto costo que representa mantener la seguridad en sectores críticos de la comuna: “Los 200 guardias de Meiggs cuestan $310 millones al mes. Hemos tenido que aumentar la dotación de seguridad municipal, de 290 a 905 ahora. Necesito al menos mil más para empezar, en serio, a tener un resultado en la comuna completa”.

Consultado sobre la posibilidad de absorber el impacto con recursos propios, Desbordes fue tajante: “No puedo, y no lo resiste el sistema. Le pediría al ministro que busque otras alternativas”.