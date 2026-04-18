Motosierra deja a Santiago sin GAM II

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¡Hola! Llueve y sale el sol, por algo los alemanes dicen “April, April, der weiss nicht was er will” (“abril, abril, no sabe lo que quiere”). En fin.

El que sí sabe lo que quiere es el sector de los eventos culturales, que son muchos: la próxima semana parte el Festival Penguin Providencia con Agustina Bazterrica, Eduardo Sacheri, Viviana Rivero, María Oruña, Mikel Santiago y Paco Cerdà, a quienes se sumarán sesenta escritores chilenos que darán vida a esta nueva edición del evento.

Además el Ballet Nacional Chileno exhibe el viernes 24 y sábado 25 a las 20:00 horas, y el domingo 26 a las 18:30 horas, todas en el Teatro Universidad de Chile, De una luz a otra, la nueva creación de Mathieu Guilhaumon, en lo que será su última obra en calidad de director artístico de la compañía.

Y como Santiago no es Chile, el próximo jueves comienza Puerto de Ideas Antofagasta, con destacados científicos como Lluis Quintana-Murci (genetista franco-español), Ricardo Romero (escritor argentino), Juliana Vianna (bióloga brasileña) y Matthew Cobb (zoólogo británico), en una edición protagonizada por la astronomía. ¡Imperdible!

Por último, a nivel internacional, esta semana comenzó el festival de cine independiente BAFICI de Buenos Aires, donde la actriz Catalina Saavedra es parte del jurado y en la Competencia Internacional participa Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato, una cinta sobre militares que se opusieron al golpe de 1973.

Ah, y salió el trailer de The Mandalorian And Grogu, con Pedro Pascal, la más reciente película de la saga Star Wars, de la cual me confieso fanático.

Además, en esta edición: Dominga Sotomayor vuelve a Cannes, la muerte de otro Enanito Verde, y las poderosas bacterias subterráneas.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la carismática escritora argentina Camila Sosa, que este mes visitó Santiago.

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RENATO, EL BREVE

Duró menos que un candy. El actor Renato Münster estuvo menos de 24 horas al frente de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas de la Región Metropolitana, tras renunciar este miércoles.

Crítico del Gobierno de Gabriel Boric, pero también posteando contra el actual Presidente José Antonio Kast cuando este ya sonaba como candidato, Münster había llegado para reemplazar al abogado evangélico Gustavo Baehr, criticado por su falta de experiencia en el ámbito cultural.

Aunque Münster atribuyó su renuncia a razones personales, una fuente del mundo cultural me contó que la verdadera causa fue carecer de una licenciatura, tras egresar de Teatro en la Universidad de Chile.

“Es evidente que no tienen elenco y que el nivel de improvisación es alto. Creen que esto es cualquier cosa y nombran a personas sin preparación. Este es un sector cada vez más profesionalizado, algo que se tiene que tomar en cuenta cuando se nombra a los seremis”, me señaló otra persona con conocimiento de causa.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

2

MOTOSIERRA DE KAST CANCELA SEGUNDA ETAPA DEL GAM

Noticia de último minuto: este jueves el Gobierno decidió cancelar la construcción de la segunda etapa del GAM, el principal centro cultural del país.

Una comunicación del Ministerio de Obras Públicas a la empresa constructora GAM Moller PVC SPA indica que “la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”, a pesar de que el financiamiento estaba incluido en el presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas.

“No solo perdemos la oportunidad de tener una sala de características únicas en Chile –por su tamaño y por su calidad–, sino que se vuelve a paralizar un proyecto que es fundamental para recuperar el centro de Santiago”, alertó Rodrigo Guendelman, exmiembro del directorio de la entidad. “Siento una profunda decepción”, añadió.

En ese contexto, se puso término anticipado al contrato, que contemplaba una inversión de 114 mil millones de pesos y 750 días de obra.

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DOMINGA SOTOMAYOR TAMBIÉN VUELVE A CANNES

Pero vayamos a noticias más alegres, en este caso para el cine chileno: si la semana pasada relaté aquí el regreso de Manuela Martelli a Cannes con El deshielo, ahora les cuento que Dominga Sotomayor también lo hará, de la mano de su película La perra.

Sotomayor estará en la Quincena de Cineastas, la sección paralela del Festival de Cannes dedicada a las miradas de autor con espíritu independiente, informó este martes la organización.

La cinta cuenta la historia de una mujer que, en un entorno de pescadores, pierde a su can, y está basada en la premiada novela homónima de la colombiana Pilar Quintana.

Con un guion de Inés Bortagaray, está protagonizada por Manuela Oyarzún, David Gaete, Selton Mello, Paula Luchsinger, Paula Dinamarca y Rafaella Grimberg.

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DRAMA DE PAREJA

El crítico de cine Juan Marín Bascuñán vio –y la comentó en El Mostrador– The drama, la película del noruego Kristoffer Borgli que se acaba de estrenar en Chile, sobre una pareja a punto de casarse que queda en vilo tras una asombrosa confesión de la novia.

“Es una comedia romántica incómoda, polémica y de humor negrísimo, sostenida por la sorprendente química entre Robert Pattinson y Zendaya. El resultado es una experiencia tan inquietante como divertida”, escribió Marín.

En su más reciente filme, Borgli desarrolla una historia “que pone en tensión los límites de la prudencia y de la corrección política a través de una mirada irónica sobre un tema profundamente tabú”.

Puedes leer la crítica completa AQUÍ.

Un mensaje de Coopeuch

Conciertos gratuitos llevarán la música sinfónica a Rancagua y Viña del Mar

La música sinfónica vuelve a abrirse paso en regiones con una nueva temporada de conciertos gratuitos que buscan acercar la cultura a más personas. Estas presentaciones forman parte del programa “Sembrando Cultura”, impulsado por Coopeuch junto al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC).

La iniciativa invita a la comunidad a disfrutar de espectáculos de primer nivel, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que interpretará el repertorio “Chile Sinfónico”, con obras de compositores nacionales y latinoamericanos.

Rancagua, Jueves 23 de abril, 20:00 hrs, Teatro Regional Lucho Gatica

Viña del Mar, Martes 28 de abril, 19:00 hrs, Teatro Municipal de Viña del Mar

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CLÁSICA Y ROMÁNTICA

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta este viernes y sábado, a las 19:30 horas, Resonancias románticas, concierto que conecta los sonidos contemporáneos con el repertorio romántico en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa será dirigido por el maestro chileno José Luis Domínguez, reuniendo obras del propio director, del compositor estadounidense James Oliverio y del alemán Johannes Brahms, en un diálogo que cruza lenguajes, épocas y sonoridades.

La cita musical abrirá con The Temple, de Domínguez, partitura de carácter evocador que funciona como una antesala sonora para el despliegue que marcará el resto del programa.

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ADIÓS AL ENANITO VERDE

A fines de los años 80, mientras entraba en la adolescencia, allá en la Colombia de Virgilio Barco, conocí el rock en español de la mano de Charly García, Fito Páez, Soda Stéreo y también un grupo llamado Enanitos Verdes.

Temas como Te vi en un tren, El extraño del pelo largo y Por el resto fueron parte de mi soundtrack personal en aquella época y se quedaron grabados para siempre en mi disco duro. Y aunque nunca los vi en vivo, siempre les guardé un cariño especial.

Por eso me entristeció enterarme esta semana de la muerte del guitarrista de la banda, Felipe Staiti, a los 64 años, en un hospital de Mendoza, cuatro años después del histórico vocalista Horacio Marciano Cantero. El músico dotó a la banda de un sonido muy especial e inconfundible.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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PRIMEROS HOMO SAPIENS

Un equipo internacional de científicos descubrió en la Depresión de Afar (Etiopía) los restos de tres humanos del Paleolítico Medio, de hace unos 100 mil años. Los fósiles, junto a miles de restos líticos y huesos de fauna, permiten vislumbrar cómo era la vida y el entorno de nuestros ancestros.

Liderado por el arqueólogo etíope Yonas Beyene y hecho en colaboración con científicos de 25 instituciones de 9 países, entre ellos Laura Sánchez-Romero, investigadora de la Universidad de Sevilla, en España, el estudio documenta la tecnología, el ambiente y los restos de los primeros humanos modernos en el Afar.

El sitio, que está formado por varias localidades separadas por algunos metros, permite apreciar que hubo movilidad por el territorio y “que estos grupos humanos estuvieron allí tallando y procesando la fauna”, según uno de los investigadores.

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PODEROSAS BACTERIAS SUBTERRÁNEAS

Una nota sobre unas bacterias muy especiales publicó esta semana la BBC.

Los bichos habitan en las profundidades de la tierra, a 489 metros bajo el desierto de Chihuahua, en el sur de Nuevo México, donde se encuentra la cueva Lechuguilla, que se extiende a lo largo de 240 kilómetros.

“No hay luz, y apenas hay alimento. Cualquier ser vivo debe sobrevivir en condiciones de casi inanición”, describe la nota. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, existe una asombrosa diversidad de vida microbiana.

Debido a que las bacterias han estado aisladas durante millones de años, ofrecen una ventana única al pasado. Es más, cada una ha desarrollado una estrategia diferente para sobrevivir. Algunas extraen energía de las rocas y la atmósfera; varias son depredadoras que se alimentan de otras bacterias, cuenta la emisora británica.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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CAMILA SOSA EN CHILE

La escritora Camila Sosa estuvo de visita por Chile en abril, en el marco de una invitación de Santiago en 100 Palabras.

La trasandina brindó una charla magistral en el Teatro de la Universidad de Chile y luego habló con Emilia Aparicio.

y luego habló con Emilia Aparicio. En este viaje a nuestro país, llegó con la reedición de su libro El viaje inútil, de 2018, un encargo donde relata la relación con sus padres y su camino hacia la literatura .

. “Me daba mucha vergüenza decir que era escritora. Pero al final me largué y lo escribí. Fue un pedido editorial. Y por lo general, mi carrera siempre fue así, nunca tuve que ir con un manuscrito yo a una editorial a golpear las puertas”, fue una de las cosas que le dijo.

La entrevista completa salió este sábado en El Mostrador.

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PANORAMAS REGIONALES

TCHAIKOVSKY EN COPIAPÓ

La Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó (OSMC) se presentará el próximo jueves 30 de abril, a las 19:00 horas, en la catedral de la capital de la Región de Atacama.

El concierto incluirá un repertorio dedicado a uno de los compositores más destacados de Rusia, Piotr Ilich Tchaikovsky.

GESTORES CULTURALES EN RANCAGUA

Entre el 23 y el 25 de abril, agentes culturales del país se reunirán en Rancagua para participar del Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2026. La instancia, que se enmarca en el 25° aniversario de la Asociación Gremial de Gestores y Gestoras Culturales de Chile (AdCultura), se realizará bajo el lema “Ecosistemas creativos, interdisciplina y territorios: Chile desde la Región de O’Higgins”.

La actividad convoca a profesionales de diversas regiones del país, organizaciones culturales, instituciones públicas y actores del ecosistema creativo, a ser parte de un espacio estratégico para pensar el futuro de la gestión cultural en Chile desde una perspectiva colaborativa, descentralizada y con proyección internacional, donde el diálogo entre patrimonio, comunidad y cultura se vuelve fundamental.

Más información AQUÍ.

LECTURA MARATÓNICA DEL QUIJOTE EN TALCA

Por primera vez, la tradicional y maratónica Lectura del Quijote llegará este año a regiones y se celebrará en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca (Calle 2 Norte 685).

En este espacio, estudiantes, ciudadanos y personalidades de la cultura, de la literatura y la política podrán leer el próximo jueves 23 de abril, a viva voz, las aventuras del carismático hidalgo cervantino y de su fiel compañero Sancho Panza, entre las 9:30 y las 18:00 horas.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!