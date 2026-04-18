Carolina Tohá sobre termino de obras en el GAM: “Es propio de Estados poco confiables”

El anuncio sobre el termino anticipado del contrato sobre la construcción de la segunda etapa del GAM, el principal centro cultural del país, ha generado una ola de comentarios respecto al destino de uno de los edificios más emblemáticos de Santiago.

En un comunicado público, el ministerio de Obras Públicas informó que “la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”, a pesar de que el financiamiento estaba incluido en el presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas.

La medida que dejó en stand by las obras ejecutadas por la empresa constructora GAM Moller PVC SPA, generó diversas molestias entre residentes del sector y figuras públicas. Hace unos días atrás, Rodrigo Guendelman aseguró que la paralización del proyecto implicaba perder una oportunidad única para “recuperar el centro de Santiago”.

A los comentarios sobre los alcances de la medida, se sumó la opinión de la exministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien aseguró que “un gobierno que deja botados proyectos como el GAM y la ciclovía de Alameda no es austero ni eficiente”.

La decisión de abandonar las obras, agregó la exsecretaria de Estado, “es propio de estados poco confiables donde los compromisos no se cumplen. A Chile lo ha hecho respetable lo contrario y lo están dilapidando”

“En esos proyectos ya se invirtieron miles de millones de pesos que se botarán a la basura. Cuando se quiera retomar esas iniciativas, habrá que pagar otra vez esos recursos. Mientras tanto, la Alameda vuelve a quedar a su suerte”, concluyó Tohá.