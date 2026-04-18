Deuda universitaria de Fiscal Nacional Ángel Valencia fue cancelada tras consulta de la prensa

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció públicamente que mantenía una deuda pendiente con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) desde su época de estudiante, la que se originó en 2004 y fue revelada recientemente por una investigación periodística.

Según esta información, Valencia aparecía con una deuda de 218 UTM, equivalente a aproximadamente $15.220.000. Sin embargo, el propio fiscal presentó un comprobante que detallaba un saldo real de 75,51 UTM, es decir, unos $5.277.318, correspondiente al último año de su carrera y que incluía intereses acumulados.

Valencia explicó que egresó hace más de 30 años y que la diferencia entre las cifras se debía precisamente a los intereses generados en el pagaré reprogramado. “No tengo deuda con la universidad por crédito universitario. Tuve un saldo pendiente del último año de mi carrera y está pagado antes de la publicación de la nota”, aseguró.

El pago se concretó el pasado 10 de abril, solo días antes de que se difundiera el reportaje. Según la información recopilada, la regularización de la deuda se realizó después de que la prensa contactara al fiscal nacional para consultar sobre su situación.

Este caso se enmarca en una investigación más amplia que identificó a más de 30 altos funcionarios de organismos como el Congreso y la Contraloría General de la República entre los deudores del FSCU. La revelación cobra especial relevancia tras el anuncio del Gobierno de iniciar el cobro masivo a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), donde se estima que unos 17 mil funcionarios públicos forman parte de los 342 mil morosos totales.