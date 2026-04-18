Senado de Estados Unidos da luz verde a proyecto minero Twin Metals de grupo Luksic

El Senado de Estados Unidos dio luz verde este jueves a una resolución que revoca la moratoria de 20 años a la actividad minera impuesta por el expresidente Joe Biden en el norte de Minnesota, despejando el camino para el controvertido proyecto de cobre, níquel y cobalto Twin Metals, propiedad de la minera chilena Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.

La iniciativa fue aprobada por un ajustado margen de 50 votos a favor y 49 en contra, ratificando así lo que ya había definido la Cámara de Representantes en enero pasado. Ahora solo resta la firma del presidente Donald Trump, quien incluyó la anulación de esta prohibición como una de sus promesas de campaña en 2024 y se espera que promulgue la ley en los próximos días.

La medida revierte el bloqueo establecido en enero de 2023 sobre más de 91.200 hectáreas, zona que alberga uno de los yacimientos conocidos más grandes del mundo de cobre, níquel, cobalto y metales aún sin desarrollar.

Gracias a una disposición de la Ley de Revisión del Congreso de 1996, una vez que Trump firme la norma, ningún futuro presidente podrá imponer fácilmente una prohibición similar sobre esa área.

Reacción positiva en el mercado

Tras conocerse el resultado de la votación, las acciones de Antofagasta Minerals subieron alrededor de un 5% en la Bolsa de Londres, elevando su capitalización bursátil a unos US$53.000 millones, posicionándola como la décima novena minera más valiosa del mundo.

Desde Twin Metals Minnesota destacaron que la aprobación representa “un hito muy importante para fortalecer la cadena de suministro de minerales de Estados Unidos”.

La empresa enfatizó su compromiso con un desarrollo responsable en el Complejo Duluth y recordó que cualquier proyecto deberá someterse a un riguroso proceso de revisión ambiental que involucra a múltiples agencias federales y estatales, el cual puede extenderse por varios años.

La resolución “restablece la posibilidad de realizar minería en el norte del Estado de Minnesota, constituye un hito muy importante para fortalecer la cadena de suministro de minerales de Estados Unidos”, señalaron.

Historia de altibajos del proyecto

El proyecto Twin Metals ingresó al proceso de evaluación ambiental a fines de 2019, después de más de una década de estudios, con una inversión estimada entonces en US$1.700 millones. Ha enfrentado un largo vaivén político: durante el gobierno de Barack Obama se opusieron al avance; bajo la primera administración de Trump recibió apoyo; con Joe Biden se cancelaron sus permisos en 2022 y, finalmente, se impuso la moratoria de 20 años en 2023.

El yacimiento subterráneo se ubica cerca de la reserva natural Boundary Waters Canoe Area Wilderness, una zona de gran valor ecológico y turístico próxima a la frontera con Canadá. Grupos ambientalistas han manifestado su fuerte oposición, argumentando que la minería podría contaminar las aguas y afectar un ecosistema sensible.

Declaraciones de la compañía

El mes pasado, el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, señaló que el proyecto podría significar “una contribución importante a la producción local de cobre, níquel y minerales de platino para el consumo en Estados Unidos”. Agregó que la empresa sigue trabajando para habilitar la iniciativa y espera poder compartir avances pronto.

Con esta decisión del Congreso, Twin Metals recupera la posibilidad de avanzar en sus trámites regulatorios, aunque el camino hacia una eventual construcción de la mina aún requerirá años de revisiones técnicas, ambientales y de participación comunitaria en la región de Iron Range.