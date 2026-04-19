Gobierno corta la luz al subsidio eléctrico: 2 millones de hogares expuestos justo antes de tarifazo

Se viene una tormenta tarifaria y el Gobierno decidió guardar el paraguas. Ahora la discusión pasa por quién paga la cuenta —y cuánto aguante tienen las familias cuando llegue el próximo ajuste.

Fin del subsidio eléctrico: El Gobierno decidió no renovar el subsidio eléctrico , dejando a cerca de 2 millones de hogares sin este beneficio en medio del proceso de alza de tarifas.

El Gobierno decidió , dejando a cerca de sin este beneficio en medio del proceso de alza de tarifas. Impacto directo en las cuentas: La eliminación del subsidio podría traducirse en aumentos de entre 20% y 30% en las boletas de luz , dependiendo del consumo y tamaño del hogar.

La eliminación del subsidio podría traducirse en , dependiendo del consumo y tamaño del hogar. Ejemplo concreto del alza: Un hogar que hoy paga cerca de $17 mil (sobre una cuenta real de $24 mil) podría enfrentar un incremento cercano al 25% en su gasto mensual .

Un hogar que hoy paga cerca de $17 mil (sobre una cuenta real de $24 mil) podría enfrentar un incremento cercano al . Momento crítico: La medida ocurre justo antes de nuevas alzas tarifarias (“tarifazo”), lo que amplifica el impacto económico en los hogares más vulnerables.

La medida ocurre justo antes de nuevas alzas tarifarias (“tarifazo”), lo que amplifica el impacto económico en los hogares más vulnerables. Cobertura del beneficio: El subsidio estaba dirigido principalmente al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares , funcionando como un descuento directo en la cuenta eléctrica.

El subsidio estaba dirigido principalmente al , funcionando como un descuento directo en la cuenta eléctrica. Exposición de hogares vulnerables: Con el término del beneficio, millones de familias quedan más expuestas al aumento del costo de la energía, en un contexto de presión económica creciente. Lee el artículo completo en el siguiente link