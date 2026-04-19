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Gobierno corta la luz al subsidio eléctrico: 2 millones de hogares expuestos justo antes de tarifazo
Se viene una tormenta tarifaria y el Gobierno decidió guardar el paraguas. Ahora la discusión pasa por quién paga la cuenta —y cuánto aguante tienen las familias cuando llegue el próximo ajuste.
- Fin del subsidio eléctrico: El Gobierno decidió no renovar el subsidio eléctrico, dejando a cerca de 2 millones de hogares sin este beneficio en medio del proceso de alza de tarifas.
- Impacto directo en las cuentas: La eliminación del subsidio podría traducirse en aumentos de entre 20% y 30% en las boletas de luz, dependiendo del consumo y tamaño del hogar.
- Ejemplo concreto del alza: Un hogar que hoy paga cerca de $17 mil (sobre una cuenta real de $24 mil) podría enfrentar un incremento cercano al 25% en su gasto mensual.
- Momento crítico: La medida ocurre justo antes de nuevas alzas tarifarias (“tarifazo”), lo que amplifica el impacto económico en los hogares más vulnerables.
- Cobertura del beneficio: El subsidio estaba dirigido principalmente al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, funcionando como un descuento directo en la cuenta eléctrica.
- Exposición de hogares vulnerables: Con el término del beneficio, millones de familias quedan más expuestas al aumento del costo de la energía, en un contexto de presión económica creciente.