Líder republicano resta dramatismo a eventual fracaso de Ley Miscelánea en el Congreso

El jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, manifestó su optimismo sobre la aprobación del proyecto de Ley Miscelánea en el Congreso, aunque también le restó dramatismo a la posibilidad de que fracase, según publicó este sábado el diario La Tercera.

Moreno además acusó al PC y al FA de ser obstruccionistas y defendió el acuerdo con el PDG, al que considera “parte de una oposición constructiva”.

“Dije que esta podría ser algo así como la madre de las batallas, pero eso no significa que el gobierno se juegue el todo por el todo. Lógicamente, es una reforma muy importante y las materias que se tratan ahí están pensadas para generar un cambio positivo en la calidad de vida de las personas. Yo soy optimista: creo que esta reforma se va a aprobar”, indicó.

Sin embargo, también aseveró que “en el caso de que la reforma no se apruebe, tampoco es que se acabe el gobierno. Uno siempre va a tener la opción de buscar maneras de facilitar el crecimiento. Pero creo que sí ayudaría mucho al país”.

Amplio apoyo, PDG y RN

Respecto a un amplio apoyo, indicó que “siempre va a ser mejor que la respalden más personas, porque no estamos buscando un triunfo político. Esta reforma no hay que juzgarla en función de cuántos votos logra obtener, sino del efecto que produce: si logra el crecimiento, inversión y el empleo en el país. Eso se va a poder analizar en varios años más”.

Además Moreno cree en la confiabilidad del PDG.

“La política es política, y tiene muchos vaivenes. En esto hay que tener calma, prudencia. Ellos van a ejercer su rol político, El PDG no es parte del oficialismo, pero sí es parte de una oposición constructiva”.

En cuanto oficialismo, a pesar del rechazo de RN en el artículo de propiedad intelectual en la Comisión de Hacienda, Moreno cree que “ha actuado muy unido. En lo que a mí me ha tocado interactuar con todos ellos, creo que tienen una positiva disposición en todas las materias y que están poniendo por delante el interés superior del país. Eso me deja tranquilo”.

“Siempre se puede llegar a acuerdos distintos, hacer algunas modificaciones que permitan que todos estén conformes con esta materia. Hay que esperar a que esta reforma siga avanzando. Yo puedo hablar por los 76 representantes del oficialismo en la Cámara y yo los he visto muy cuadrados con el presidente en todas las cosas diametralmente importantes”.

Oposición del PC y FA

En cuanto al PC y el FA, los acusó de ser obstruccionistas. También incluyó a “algunos sectores del PS, donde no están buscando contribuir desde su mirada, sino que tratan de generar la mayor cantidad de daño y atrofia al gobierno. Hay que distinguir en esa oposición obstruccionista, que es la misma que tuvo el expresidente Piñera, que le daba lo mismo absolutamente todo”.

Frente a cuestionamientos del obstruccionismo realizado por los republicanos durante el gobierno del ex presidente Gabriel Boric, se defendió diciendo que “nos opusimos en cosas que considerábamos que eran malas para el país o que estaban mal planteadas”.

“Pero fuimos los votos decisivos en muchas reformas importantes para el gobierno de Boric y que, si no fuera por el apoyo de la derecha, en especial del Partido Republicano, no se hubieran aprobado”, concluyó.