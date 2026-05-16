Ximena Lincolao bajo el microscopio: “No sabe de ciencias ni le interesa”

En apenas 60 días como ministra de Ciencia, Ximena Lincolao ha acumulado más conflictos que anuncios.

La renuncia de su subsecretario, acusaciones de despidos masivos, una crisis interna marcada por miedo y desconfianza, cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, tensiones con el mundo científico, polémicas por propiedad intelectual e inteligencia artificial, y una agresión sufrida en la Universidad Austral que –paradójicamente– terminó convirtiéndose en el episodio que más elevó su nivel de conocimiento público.

Hasta ahora, la ministra parece haberse hecho conocida no por una política científica ni por una reforma estructural o por un descubrimiento, sino por el conflicto permanente.

En el Ministerio de Ciencia se instaló rápidamente la sensación de que algo no calzaba. No solo por el choque de estilos o por las diferencias administrativas normales de cualquier cambio de Gobierno, sino por algo más profundo: la impresión de que la persona a cargo de conducir la política científica chilena simplemente no cree en la ciencia como valor público.

En conversaciones reservadas, distintas voces del ecosistema científico, tecnológico y diplomático coinciden en un diagnóstico inquietante: Lincolao no entiende la ciencia como un proyecto de desarrollo humano, cultural y estratégico, sino como una herramienta transaccional subordinada exclusivamente a la rentabilidad económica inmediata.

Ella no le ve valor a la ciencia”, resume crudamente una fuente vinculada al mundo de la innovación y el desarrollo tecnológico. “Toda la ciencia tiene que generar impacto económico. Si no produce plata, simplemente no sirve”, dice respecto de la visión de la secretaria de Estado.

La crítica aparece repetida una y otra vez en distintos relatos provenientes de áreas muy diferentes: investigadores, expertos en inteligencia artificial, exautoridades y actores ligados a cooperación internacional. Todos describen una agenda ideológica extremadamente marcada por el imaginario de Silicon Valley, las big tech y figuras como Peter Thiel: un Estado reducido, subordinado al mercado y desconfiado del conocimiento que no puede monetizarse rápidamente.

Según una experta en política pública científica, el problema no es solo que la ministra privilegie la IA o startups tecnológicas. El problema es que pareciera no comprender para qué existe un Ministerio de Ciencia.

“La tecnología no es solo inteligencia artificial y data centers”, señala. “También es biotecnología, farmacología, robótica, investigación básica, formación de capital humano, universidades, ciencia aplicada. Nada de eso parece estar hoy en la agenda”, recalca.

En el mundo científico hay inquietud porque, bajo esta lógica, la investigación deja de entenderse como una construcción de largo plazo y pasa a evaluarse únicamente bajo criterios de retorno económico inmediato. Un paradigma que, advierten, amenaza con destruir décadas de construcción institucional.

Uno de los ejemplos más delicados es el riesgo que enfrenta el convenio franco-chileno para el desarrollo de un centro binacional de inteligencia artificial, considerado uno de los proyectos de cooperación científica más ambiciosos impulsados por Chile en los últimos años.

El acuerdo, trabajado durante administraciones de distintos signos políticos y respaldado en su momento incluso por la visita de Emmanuel Macron, hoy atraviesa una situación crítica. Francia ya comprometió recursos y financiamiento, mientras Chile mantiene atrasada la formalización del acuerdo económico comprometido hace casi un año.

Fuentes del propio ministerio, que conocen en detalle la agenda internacional que ha marcado nuestro país en diplomacia científica, describen un escenario de deterioro diplomático inédito. Según explica una fuente, desde la cartera la respuesta ha sido simple: “No tenemos presupuesto”.

Pero detrás del problema financiero –advierte– existe algo más grave: la ausencia total de interés por la diplomacia científica.

“Este Gobierno rompió una línea transversal de cooperación que Chile había sostenido por años”, afirma. Y añade: “No se entiende el peso estratégico que tiene la ciencia en las relaciones internacionales”.

La preocupación no es menor. El centro binacional no solo contemplaba investigación en IA, sino también formación de talento, infraestructura de cómputo avanzada, atracción de inversión extranjera y acceso chileno a capacidades tecnológicas francesas muy superiores a las locales.

La posibilidad de que el proyecto se debilite o incluso colapse aparece hoy como uno de los símbolos más claros de la distancia entre la actual conducción ministerial y la tradición científica chilena.

En paralelo, distintas fuentes describen un ministerio desconectado de las universidades, de las sociedades científicas y de su propio ecosistema interno. Una escena relatada desde el interior de la cartera se ha transformado casi en metáfora de ese estilo.

En una de sus primeras jornadas al mando del ministerio, Lincolao decidió realizar una reunión general con funcionarios vía Zoom. El detalle es que todos estaban físicamente en el mismo edificio. Mientras decenas de trabajadores se conectaban desde sus oficinas, la ministra permanecía encerrada en la suya, hablándoles a través de una pantalla.

La anécdota circula hoy dentro del ministerio como símbolo de una forma de conducción distante, poco política y profundamente ajena a la cultura institucional chilena.

“Ella no cuenta con códigos”, resume un actor que tuvo reuniones directas con la ministra. “No entiende cómo funciona el Estado, ni parece interesarle demasiado entenderlo”, agrega.

Ese diagnóstico se repite en distintos niveles. Varias fuentes coinciden en que Lincolao no proviene del mundo científico, ni académico, ni universitario. Su trayectoria está ligada al desarrollo de aplicaciones tecnológicas y emprendimientos digitales en Estados Unidos. Y precisamente allí estaría el origen de su visión.

“Ella cree que el ministerio tiene que funcionar como una startup”, dice una de las personas consultadas. “Pero un país no es una startup”.

La frase se escucha con frecuencia en conversaciones privadas dentro del ecosistema científico: el temor de que Chile esté comenzando a reemplazar una política de desarrollo del conocimiento por una lógica de mercado radicalizada, donde la ciencia solo vale si produce rentabilidad inmediata.

Por eso, más allá de las polémicas coyunturales, lo que inquieta al mundo científico no son únicamente los despidos, las tensiones internas o los errores comunicacionales. Lo que inquieta es algo mucho más estructural: la sospecha de que, por primera vez desde la creación del ministerio, la persona a cargo no solo no proviene de la ciencia, sino que además desconfía profundamente de ella.