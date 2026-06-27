Roberto Garrido asumirá Fiscalía del Biobío tras ser designado por Ángel Valencia

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío, cargo que asumirá el próximo 3 de agosto en reemplazo de Marcela Cartagena. Su nombramiento se concretó tras el concurso público desarrollado por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Abogado de la Universidad de Concepción, con un magíster en Derecho Público y un diplomado en Derechos Humanos, Garrido dejará la Fiscalía Regional de La Araucanía, donde ejercía desde mayo de 2021. Antes de ello, inició su carrera en el Ministerio Público en 2002 como abogado asistente de la Fiscalía Local de Purén, luego de desempeñarse en la Municipalidad de Tirúa.

El persecutor llegará al Biobío tras liderar una de las investigaciones más relevantes de los últimos años: el caso por el triple homicidio de carabineros ocurrido en Cañete, causa que culminó con la condena a presidio perpetuo calificado para los responsables.

En su nueva función deberá encabezar, además, la etapa final de investigaciones de alta connotación pública, entre ellas el caso Bruma y diversas causas vinculadas al denominado caso Convenios.

“Agradezco enormemente la confianza del fiscal nacional y de su equipo de trabajo. Es un desafío muy interesante, tanto desde el punto de vista profesional como personal, porque soy originario de la Región del Biobío”, señaló Garrido tras conocerse su designación.

Asimismo, indicó que continuará al frente de la Fiscalía de La Araucanía hasta el día de su nombramiento oficial, mientras prepara la conformación del equipo con el que iniciará su gestión en la región.

Aprobación de autoridades y familiares de víctimas

Su llegada fue valorada por distintos actores ligados a causas que encabezó. Erika Cid, madre del carabinero Misael Vidal —una de las víctimas del triple crimen de Cañete—, destacó en Cooperativa que Garrido “llegó muy a fondo” en la investigación y calificó su trabajo como “excelente”.

En la misma línea, Claudia Urrutia, vocera de las familias del caso Bruma, afirmó que el fiscal “siempre estuvo cerca de las familias” y expresó su confianza en que dará continuidad a la labor desarrollada por su antecesora.

También el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, manifestó expectativas respecto de la nueva etapa del Ministerio Público en la zona, planteando la necesidad de fortalecer la persecución del terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, además de avanzar en las investigaciones relacionadas con el caso Convenios.