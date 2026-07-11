Impacto en el fútbol por el fallecimiento de Jayden Adams, seleccionado sudafricano del Mundial 2026

Conmoción en el mundo del fútbol causó el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de 25 años que hace unos días concluyó su participación en la Copa del Mundo 2026 junto a la selección Sudáfrica.

El volante y compañero del chileno Marcelo Allende en Mamelodi Sundowns, murió este sábado 11 de julio, según la información reportada por diferentes medios sudafricanos.

Por el momento, la Federación Sudafricana de Fútbol ha mantenido reserva sobre el deceso, el cual fue confirmado por las autoridades locales, luego que la policía acudiera a un procedimiento por el hallazgo de un cuerpo en una casa de Schotschekloof, Ciudad del Cabo.

Jayden Adams nació el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo. En sus inicios pasó por la academia del club sudafricano Stellenbosch. Posteriormente, en enero de 2025, llegó al Mamelodi Sundowns FC, equipo donde compartió camarín con Marcelo Allende.

A nivel de selecciones, jugó en los equipos Sub 20 y Sub 23 de Sudáfrica, mientras que su debut con la selección adulta lo hizo en julio de 2022. Recientemente disputó el Mundial 2026, luego de jugar todos los partidos en etapa de grupos de su selección ante Corea del Sur, Chequia y México.